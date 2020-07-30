AAD vs TAD Live | AAD vs TAD Live Score | AAD vs TAD Playing11 | AAD vs TAD Player Record
Live
Emirates D10 Tournament, 2020
ICC Academy, Dubai
Start Date : 30 July 2020
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Expected Playing11
AAD
Nasir Aziz, Sharif Asadullah , Amjad Gul Khan, Zawar Farid, Omer Farooq, Ameer Hamza , Sapandeep Singh, Hamad Arshad, Mohammad Azhar, Abdul Shakoor, Syed Haider Shah
TAD
Dilawar Khan Orakazai , Kai Smith, Ali Abid, Khalil Mahmood, Riyan Mohammed, Rizwan Ali, Aryan Lakhra , Graeme Cremer, Rahul Bhatia, Rameez Shahzad, Osama Hassan
Squad
Ajman Alubond
Sandy Sandeep, Anand Kumar, Amjad Gul-Khan, Syed-Haider Shah,
Saqib Manshad, Sapandeep Singh, Zawar Farid, Abdul Shakoor,
Safeer Tariq, Ali Mirza, Nasir Aziz, Asif Mumtaz
Team Abu Dhabi
Dilawar Khan Orakzai, Noor Khan, Jalal Bhukari, Vinayak Vijayan,
Rameez Shahzad, Graeme Cremer, Kai Smith, Osama Hassan,
Rahul Bhatia , Riyan Mohammed, Ali Abid
Dream11 Team
Team#1
WK : K Smith
BAT : R Shahzad(c) , S Singh , A Gul Khan
AR : A Hamza(vc) , R Ali , G Farid , G Cremer
BOWL : D Khan Ora , N Aziz , O Farooq
Team#2
WK : K Smith
BAT : R Shahzad(vc) , S Singh , A Gul Khan
AR : A Hamza(c) , R Ali , G Farid , G Cremer
BOWL : D Khan Ora , N Aziz , O Farooq