AAD vs TAD Live | AAD vs TAD Live Score | AAD vs TAD Playing11 | AAD vs TAD Player Record

July 30, 2020 admin Live score 0

AAD vs TAD Live | AAD vs TAD Live Score | AAD vs TAD Playing11 | AAD vs TAD Player Record

Live

Ajman Alubond
Team Abu Dhabi
Match Yet To Begin

Emirates D10 Tournament, 2020

ICC Academy, Dubai

Start Date : 30 July 2020

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Expected Playing11

AAD

Nasir Aziz, Sharif Asadullah , Amjad Gul Khan, Zawar Farid, Omer Farooq, Ameer Hamza , Sapandeep Singh, Hamad Arshad, Mohammad Azhar, Abdul Shakoor, Syed Haider Shah

TAD

Dilawar Khan Orakazai , Kai Smith, Ali Abid, Khalil Mahmood, Riyan Mohammed, Rizwan Ali, Aryan Lakhra , Graeme Cremer, Rahul Bhatia, Rameez Shahzad, Osama Hassan

Squad

Ajman Alubond

Sandy Sandeep, Anand Kumar, Amjad Gul-Khan, Syed-Haider Shah,

Saqib Manshad, Sapandeep Singh, Zawar Farid, Abdul Shakoor,

Safeer Tariq, Ali Mirza, Nasir Aziz, Asif Mumtaz

Team Abu Dhabi

Dilawar Khan Orakzai, Noor Khan, Jalal Bhukari, Vinayak Vijayan,

Rameez Shahzad, Graeme Cremer, Kai Smith, Osama Hassan,

Rahul Bhatia , Riyan Mohammed, Ali Abid

Dream11 Team

Team#1

WK : K Smith

BAT : R Shahzad(c) , S Singh , A Gul Khan

AR : A Hamza(vc) , R Ali , G Farid , G Cremer

BOWL : D Khan Ora , N Aziz , O Farooq

Team#2

WK : K Smith

BAT : R Shahzad(vc) , S Singh , A Gul Khan

AR : A Hamza(c) , R Ali , G Farid , G Cremer

BOWL : D Khan Ora , N Aziz , O Farooq

 