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AFG vs IRE Dream11 | AFG vs IRE Dream11 Team | AFG vs IRE Dream11 Prediction | AFG vs IRE Playing11 | AFG vs IRE 1st T20 | AFG vs IRE Dream11 Tips

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AFG vs IRE, Cricket, Sports News

3 mins ago
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AFG vs IRE Dream11 Team | AFG vs IRE Dream11 Prediction | AFG vs IRE Playing11 | AFG vs IRE 1st T20 | AFG vs IRE Dream11 Tips

Match Detail

AFG vs IRE Dream11

Afghanistan vs Ireland, 1st T20I

Venue: Greater Noida Sports Complex Ground,Greater Noida

Date : Mar 06 2020

Time : 02:00 PM LOCAL

Series: Afghanistan v Ireland in India, 2020

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Expected Playing11

AFG

Rahmanullah Gurbaz (wk), Asghar Afghan (C), Najibullah Zadran,

Rashid Khan, Gulbadin Naib, Naveen ul Haq, Mujeeb Ur Rahman ,

Mohammad Nabi, Hazratullah Zazai, Karim Janat,

Samiullah Shenwari

IRE

Stephen Thomas Doheny (WK), Andrew Balbirnie (C),

Simi Singh, Shane Getkate, George Dockrell, Boyd Rankin,

Craig Young , Gareth Delany, Harry Tector,

Paul Stirling, Kevin O’Brien

Squad

Afghanistan

Rahmanullah Gurbaz(w), Asghar Afghan(c), Shapoor Zadran,

Qais Ahmad, Karim Janat, Naveen-ul-Haq, Azmatullah Omarzai ,

Mohammad Nabi, Rashid Khan, Samiullah Shinwari,

Mujeeb Ur Rahman, Hazratullah Zazai, Najibullah Zadran,

Usman Ghani, Gulbadin Naib

Ireland

Lorcan Tucker(w), Andrew Balbirnie(c), Paul Stirling,

George Dockrell, Craig Young, Barry McCarthy,

Joshua Little, Simi Singh, Gareth Delany ,Shane Getkate,

Harry Tector, Stephen Doheny, Boyd Rankin, Kevin O Brien

 

Dream Team

Team#1

WK : R Gurbaz

BAT : N Zardan , A Afghan , A Balbirnie , K Obriene

AR : M Nabi(C), G Naib , S Singh(VC)

BOWL : R Khan , G Dockrell , B Rankin

Team#2

WK : R Gurbaz

BAT : N Zardan , A Afghan , A Balbirnie , K Obriene

AR : M Nabi(VC), G Naib , S Singh(C)

BOWL : R Khan , G Dockrell , B Rankin

 

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