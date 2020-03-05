AFG vs IRE Dream11 | AFG vs IRE Dream11 Team | AFG vs IRE Dream11 Prediction | AFG vs IRE Playing11 | AFG vs IRE 1st T20 | AFG vs IRE Dream11 Tips

AFG vs IRE Dream11 Team | AFG vs IRE Dream11 Prediction | AFG vs IRE Playing11 | AFG vs IRE 1st T20 | AFG vs IRE Dream11 Tips
Match Detail
AFG vs IRE Dream11
Afghanistan vs Ireland, 1st T20I
Venue: Greater Noida Sports Complex Ground,Greater Noida
Date : Mar 06 2020
Time : 02:00 PM LOCAL
Series: Afghanistan v Ireland in India, 2020
For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now
Expected Playing11
AFG
Rahmanullah Gurbaz (wk), Asghar Afghan (C), Najibullah Zadran,
Rashid Khan, Gulbadin Naib, Naveen ul Haq, Mujeeb Ur Rahman ,
Mohammad Nabi, Hazratullah Zazai, Karim Janat,
Samiullah Shenwari
IRE
Stephen Thomas Doheny (WK), Andrew Balbirnie (C),
Simi Singh, Shane Getkate, George Dockrell, Boyd Rankin,
Craig Young , Gareth Delany, Harry Tector,
Paul Stirling, Kevin O’Brien
Squad
Afghanistan
Rahmanullah Gurbaz(w), Asghar Afghan(c), Shapoor Zadran,
Qais Ahmad, Karim Janat, Naveen-ul-Haq, Azmatullah Omarzai ,
Mohammad Nabi, Rashid Khan, Samiullah Shinwari,
Mujeeb Ur Rahman, Hazratullah Zazai, Najibullah Zadran,
Usman Ghani, Gulbadin Naib
Ireland
Lorcan Tucker(w), Andrew Balbirnie(c), Paul Stirling,
George Dockrell, Craig Young, Barry McCarthy,
Joshua Little, Simi Singh, Gareth Delany ,Shane Getkate,
Harry Tector, Stephen Doheny, Boyd Rankin, Kevin O Brien
Dream Team
Team#1
WK : R Gurbaz
BAT : N Zardan , A Afghan , A Balbirnie , K Obriene
AR : M Nabi(C), G Naib , S Singh(VC)
BOWL : R Khan , G Dockrell , B Rankin
Team#2
WK : R Gurbaz
BAT : N Zardan , A Afghan , A Balbirnie , K Obriene
AR : M Nabi(VC), G Naib , S Singh(C)
BOWL : R Khan , G Dockrell , B Rankin