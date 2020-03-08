AFG vs IRE Dream11 | AFG vs IRE Dream11 Team | AFG vs IRE Dream11 Prediction | AFG vs IRE Playing11 | AFG vs IRE Dream11 Tips | AFG vs IRE 2nd T20 8 Mar 2020

AFG vs IRE Dream11 Team | AFG vs IRE Dream11 Prediction | AFG vs IRE Playing11 | AFG vs IRE Dream11 Tips | AFG vs IRE 2nd T20 8 Mar 2020
Match Detail
Afghanistan vs Ireland, 2nd T20I
Venue: Greater Noida Sports Complex Ground,Greater Noida
Date : Mar 08 2020
Time : 02:00 PM LOCAL
Series: Afghanistan v Ireland in India, 2020
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Expected Playing11
AFG
Rahmanullah Gurbaz (wk), Asghar Afghan (C), Najibullah Zadran,
Samiullah ShenwariRashid Khan, Gulbadin Naib,
Naveen ul Haq, Mujeeb Ur Rahman ,
Mohammad Nabi, Hazratullah Zazai, Karim Janat,
IRE
Stephen Thomas Doheny (WK), Andrew Balbirnie (C),
Paul Stirling, Kevin O’Brien , Simi Singh,
Shane Getkate, George Dockrell, Boyd Rankin,
Craig Young , Gareth Delany, Harry Tector
Squad
Afghanistan
Rahmanullah Gurbaz(w), Asghar Afghan(c), Shapoor Zadran,
Mujeeb Ur Rahman, Hazratullah Zazai, Najibullah Zadran,
Usman Ghani, Gulbadin Naib , Qais Ahmad,
Karim Janat, Naveen-ul-Haq, Azmatullah Omarzai ,
Mohammad Nabi, Rashid Khan, Samiullah Shinwari,
Ireland
Lorcan Tucker(w), Andrew Balbirnie(c), Paul Stirling,
Harry Tector, Stephen Doheny, Boyd Rankin, Kevin O Brien
George Dockrell, Craig Young, Barry McCarthy,
Joshua Little, Simi Singh, Gareth Delany ,Shane Getkate
Dream Team
Team#1
WK : R Gurbaz
BAT : RStirling , N Zarden , K O Brien(c) , H Tector , A Balabarine
AR : S Singh , S Shenwari
BOWL : R Khan(vc) , Mujeeb ur Rahuman , S Zadran
Team#2
WK : R Gurbaz
BAT : RStirling , N Zarden , K O Brien(vc) , H Tector , A Balabarine
AR : S Singh , S Shenwari
BOWL : R Khan(c) , Mujeeb ur Rahuman , S Zadran