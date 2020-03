AFG vs IRE Live 3rd t20 | AFG vs IRE Live score 3rd t20 | AFG vs IRE Live scorecard | Afghanistan vs Ireland 3rd T20 Live | AFG vs IRE 3rd T20 live

Dhoni

AFG vs IRE 3rd t20 Match Detail

Afghanistan vs Ireland, 3rd T20I

Date : Mar 10 2020

Time : 02:00 PM LOCAL

Series : Afghanistan v Ireland in India, 2020

Venue : Greater Noida Sports Complex Ground,Greater Noida

Live Score:

Toss:

AFG vs IRE Expected Playing11

AFG

Rahmanullah Gurbaz (wk), Asghar Afghan (C), Najibullah Zadran,

Mohammad Nabi, Hazratullah Zazai, Karim Janat,

Samiullah ShenwariRashid Khan, Gulbadin Naib,

Naveen ul Haq, Mujeeb Ur Rahman

IRE

Stephen Thomas Doheny (WK), Andrew Balbirnie (C),

Craig Young , Gareth Delany, Harry Tector

Paul Stirling, Kevin O’Brien , Simi Singh,

Shane Getkate, George Dockrell, Boyd Rankin

AFG vs IRE 3rd t20 Squad

Afghanistan

Rahmanullah Gurbaz(w), Asghar Afghan(c), Shapoor Zadran,

Karim Janat, Naveen-ul-Haq, Azmatullah Omarzai ,

Mohammad Nabi, Rashid Khan, Samiullah Shinwari,

Mujeeb Ur Rahman, Hazratullah Zazai, Najibullah Zadran,

Usman Ghani, Gulbadin Naib , Qais Ahmad

Ireland

Lorcan Tucker(w), Andrew Balbirnie(c), Paul Stirling,

Joshua Little, Simi Singh, Gareth Delany ,Shane Getkate

Harry Tector, Stephen Doheny, Boyd Rankin, Kevin O Brien

George Dockrell, Craig Young, Barry McCarthy

AFG vs IRE About the Match

Afghanistan vs Ireland previous match of Twenty20 in International, Afghanistan vs Ireland Series, match ended with result 184 – 163 Afghanistan won the match

Pitch Report

Stadium Greater Noida Sports Complex Ground City Greater Noida Capacity 8000 Hosts to Afghanistan.

Avg 1st inn score 187 Avg 2nd inn score 153 Highest Total 233/8 (20 Over) by AFG vs IRE Lowest Total 205/10 (19.2 Over) by IRE vs AFG Highest Chased 171/4 (18 Over) by AFG vs IRE Lowest Defended 172/6 (20 Over) by IRE vs AFG

Team#1

WK : R Gurbaz , L Tucker

BAT : H Zazai(vc) , Najibullah , P Stirling , H Tector

AR : M Nabi(c) , Semi Singh

BOWL : R Khan , Mujeeb ur Rahuman , B Rankin

Team#2

WK : R Gurbaz , L Tucker

BAT : H Zazai(c) , Najibullah , P Stirling , H Tector

AR : M Nabi(vc) , Semi Singh

BOWL : R Khan , Mujeeb ur Rahuman , B Rankin

Team#3

WK : R Gurbaz , L Tucker

BAT : H Zazai(c) , Najibullah , P Stirling , H Tector

AR : M Nabi , Semi Singh(vc)

BOWL : R Khan , Mujeeb ur Rahuman , B Rankin

