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AFG vs IRE Live Score | AFG vs IRE Live Scorecard | AFG vs IRE scorecard | Afghanistan vs Ireland 2nd T20 Live

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WAR vs DOL


8 hours ago
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AFG vs IRE Live Score  | AFG vs IRE scorecard  | Afghanistan vs Ireland 2nd T20 Live | AFG vs IRE Live match

AFG vs IRE Match Detail

Afghanistan vs Ireland, 2nd T20I

Venue: Greater Noida Sports Complex Ground,Greater Noida

Date : Mar 08 2020

Time : 02:00 PM LOCAL

Series: Afghanistan v Ireland in India, 2020

Live Score:

Toss:

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AFG vs IRE Expected Playing11

AFG

Rahmanullah Gurbaz (wk), Asghar Afghan (C), Najibullah Zadran,

Samiullah ShenwariRashid Khan, Gulbadin Naib,

Naveen ul Haq, Mujeeb Ur Rahman ,

Mohammad Nabi, Hazratullah Zazai, Karim Janat,

IRE

Stephen Thomas Doheny (WK), Andrew Balbirnie (C),

Paul Stirling, Kevin O’Brien , Simi Singh,

Shane Getkate, George Dockrell, Boyd Rankin,

Craig Young , Gareth Delany, Harry Tector

AFG vs IRE Squad

Afghanistan

Rahmanullah Gurbaz(w), Asghar Afghan(c), Shapoor Zadran,

Mujeeb Ur Rahman, Hazratullah Zazai, Najibullah Zadran,

Usman Ghani, Gulbadin Naib , Qais Ahmad,

Karim Janat, Naveen-ul-Haq, Azmatullah Omarzai ,

Mohammad Nabi, Rashid Khan, Samiullah Shinwari,

Ireland

Lorcan Tucker(w), Andrew Balbirnie(c), Paul Stirling,

Harry Tector, Stephen Doheny, Boyd Rankin, Kevin O Brien

George Dockrell, Craig Young, Barry McCarthy,

Joshua Little, Simi Singh, Gareth Delany ,Shane Getkate

 

Dream Team

Team#1

 

WK : R Gurbaz

BAT : RStirling , N Zarden , K O Brien(c) , H Tector , A Balabarine

AR : S Singh , S Shenwari

BOWL : R Khan(vc) , Mujeeb ur Rahuman , S Zadran

Team#2

WK : R Gurbaz

BAT : RStirling , N Zarden , K O Brien(vc) , H Tector , A Balabarine

AR : S Singh , S Shenwari

BOWL : R Khan(c) , Mujeeb ur Rahuman , S Zadran

AFG vs IRE Live match

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