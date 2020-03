Dhoni

AL vs DOHS Dream11 | AL vs DOHS Dream11 team | AL vs DOHS Dream11 prediction | Dhaka Premier Division One Day | AL vs DOHS Dream11 prediction today

AL vs DOHS Match Details:

AL vs DOHS

Abahani Ltd vs Old DOHS Sports Club

Match starts at: 08:30am, 18 March 2020

Venue: Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Expected Playing11:

Abahani Ltd (AL):

Mohammad Saifuddin , Mosaddik Hossain Saikat ,

Nazmul Hossain Shanto , Mehedi Hasan Rana ,

Arafat Sunny , Taijul Islam , Aminul Islam Biplob ,

Afif Hossain , Mushfiqur Rahim (c) (w) ,

Liton Kumar Das , Naim Sheikh

Old DOHS Sports Club (DOHS):

Anisul Islam Emon , Mohaiminul Khan Sourov (c) ,

Mohammad Rakib , Rakibul Hasan , Aliss Al Islam ,

Gazi Sohel Rana Sagor , Mahmudul Hasan Joy ,

Mohammad Rashid , Rakhin Ahmed , Pritom Kumar (w) , Avishek Das

AL vs DOHS Squad:

Abahani Ltd Squad:

Mohammad Saifuddin , Mosaddik Hossain Saikat , Nazmul Hossain Shanto , Mehedi Hasan Rana , Arafat Sunny , Taijul Islam , Aminul Islam Biplob , Afif Hossain , Mushfiqur Rahim (c) (w) , Liton Kumar Das , Naim Sheikh , Shohidul Islam, Tanjib Hasan Sakib, Rassel Shahriar,

Old DOHS Sports Club Squad:

Anisul Islam Emon , Mohaiminul Khan Sourov (c) , Mohammad Rakib , Rakibul Hasan , Aliss Al Islam , Gazi Sohel Rana Sagor , Mahmudul Hasan Joy , Mohammad Rashid , Rakhin Ahmed , Pritom Kumar (w) , Avishek Das ,

Mohammad Sentu, Shahnaz Ahmed, Hamidul Islam Shimul, Asaduzzaman Payel,

Best Dream11 Team Tips:

AL vs DOHS Team #1:

Wicket Kepper : P Kumar, M Rahim, L Das(c)

Batsmen : A Islam Emon, M Hasan Joy, Mosaddek Hossain

All Rounder : N Hossain

Bowlers : R Hasan, M Rashid, M Saifuddin(vc), M Hasan Rana

AL vs DOHS Team #2:

Wicket Kepper : P Kumar, L Das(c)

Batsmen : A Islam Emon, M Hasan Joy, Mosaddek Hossain(vc), A Islam

All Rounder : N Hossain, Avishek Das

Bowlers : M Rashid, M Saifuddin, M Hasan Rana

AL vs DOHS Last Match:

Abahani Ltd innings: 289/7 (50 ov)

Old DOHS Sports Club innings: 230/10 (49 ov)

Abahani Ltd

Batsman R B 4s 6s SR Liton Kumar Das b Rony Hossain 0 6 0 0 0.00 Naim Sheikh c Dhiman Ghosh b Jaynul Islam 0 1 0 0 0.00 Nazmul Hossain Shanto b Jaynul Islam 15 32 3 0 46.88 Mushfiqur Rahim c Rony Hossain b Jaynul Islam 127 124 11 4 102.42 Aminul Islam Biplob b Shahbaz Chouhan 14 26 1 0 53.85 Afif Hossain c Abbas Musa Alve b Tasamul Haque 3 9 0 0 33.33 Mosaddik Hossain Saikat c Hasanuzzaman b Tasamul Haque 61 74 4 2 82.43 Mohammad Saifuddin not out 39 15 0 5 260.00 Taijul Islam not out 17 14 1 1 121.43 Abahani Ltd Bowling Bowler O M R W NB WD ECO Mohammad Saifuddin 9 0 42 1 1 2 4.67 Mehedi Hasan Rana 9.4 0 55 4 0 6 5.69 Mosaddik Hossain Saikat 3 2 6 1 0 0 2.00 Arafat Sunny 10 1 25 1 0 0 2.50 Taijul Islam 10 0 30 2 0 0 3.00 Aminul Islam Biplob 6 0 44 1 0 1 7.33 Afif Hossain 1 0 4 0 0 0 4.00

Old DOHS Sports Club

Batsman R B 4s 6s SR Anisul Islam Emon c Shabbir Rahman b Sohag Gazi 59 76 7 1 77.63 Rakhin Ahmed b Al Amin Hossain 48 77 4 0 62.34 Mahmudul Hasan Joy lbw b Sanzamul Islam 35 35 1 2 100.00 Mohaiminul Khan Sourov c Mehedi Maruf b Sohag Gazi 12 23 0 0 52.17 Mohammad Rakib run out Shabbir Rahman 2 5 0 0 40.00 Pritom Kumar c Shabbir Rahman b Al Amin Hossain 33 36 2 0 91.67 Avishek Das c Sanzamul Islam b Sohag Gazi 14 14 1 1 100.00 Rakibul Hasan b Mohammad Shahid 1 2 0 0 50.00 Gazi Sohel Rana Sagor run out Mohammad Shahid 2 9 0 0 22.22 Mohammad Rashid b Mohammad Shahid 7 8 0 0 87.50 Aliss Al Islam not out 3 9 0 0 33.33 Old DOHS Sports Club Bowling Bowler O M R W NB WD ECO Mohammad Rashid 9 0 35 3 0 0 3.89 Avishek Das 9 1 44 3 0 4 4.89 Mohaiminul Khan Sourov 7 0 36 0 0 0 5.14 Aliss Al Islam 10 2 36 2 0 0 3.60 Rakibul Hasan 10 0 28 2 0 0 2.80 Gazi Sohel Rana Sagor 5 0 23 0 0 0 4.60

