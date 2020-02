ALN vs BES Dream11 | ALN vs BES Dream11 Team | ALN vs BES Dream11 Prediction | ALN vs BES Lineup | ALN vs BES Tukish League

Match Detail

Start date: 28 Feb 2020

Time : 22:30

Location: Alanya

Venue: Alanya Oba Stadyumu

Expected Lineup

ALN

Anastasios Bakasetas Yacine Bammou Papiss Demba Cisse Manolis Siopis, Marafona Fabrice N Sakala Steven Caulker Onur Bulut Welinton Musa Cagiran Efecan Karaca

BES

Jeremain Lens Atiba Hutchinson Mohamed Elneny Loris Karius Caner Erkin Gökhan Gönül Georges Kévin Nkoudou Burak Yilmaz Víctor Ruiz Domagoj Vida Kevin Prince Boateng

Squad

Alanyaspor

Onur Bulut, Junior Fernandes, Emircan Altıntaş, Kazim Yakmaz ,

Cenk Gönen, Marafona, Eray Birnican, Ismail Unal , Umit Turker,

Umut Güneş , Juanfran, Georgios Tzavellas, Baiano, Papiss Demba Cissé,

Mustafa Pektemek, Yacine Bammou , Ceyhun Gülselam, Djalma,

Musa Çağıran, Efecan Karaca, Kaan Kanak, Anastasios Bakasetas,

Salih Uçan, Manolis Siopis, Steven Caulker, Welinton,

Fabrice N Sakala, Lokman Gör

Beşiktaş

Güven Yalçın , Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Adem Ljajić, Mohamed Elneny,

Tyler Boyd, Necip Uysal, Domagoj Vida, Víctor Ruiz, Douglas, Enzo Roco,

Pedro Rebocho, Kerem Kalafat, Ridvan Yilmaz, Ahmet Gülay

, Dorukhan Toköz, Kevin Prince Boateng, Burak Yılmaz, Abdoulay Diaby,

Mehmet Umut Nayir, Georges Kévin N’Koudou, Kartal Kayra Yılmaz,

Ilkay Isler , Caner Erkin, Gökhan Gönül

Dream Team

Team#1

GK : J Marafona

DEF : W Silva , L Gor , C Erkin , E Roco

MID : A Diaby , A Ljajic , T Bakasetas , E Altintas

ST : Y Bammou(vc) , B Yilmaz(c)

Team#2

GK : J Marafona

DEF : W Silva , L Gor , C Erkin , E Roco

MID : A Diaby , A Ljajic , T Bakasetas , E Altintas

ST : Y Bammou(c) , B Yilmaz(vc)

Team#3

GK : J Marafona

DEF : W Silva , L Gor , C Erkin , E Roco

MID : A Diaby , A Ljajic , T Bakasetas , E Altintas(vc)

ST : Y Bammou , B Yilmaz(c)