AU L vs SL L live score | AU L vs SL L scorecard | Australia Legends vs Sri Lanka Legends 2nd Match Live | Road Safety World Series T20 live

Match Detail

Australia Legends vs Sri Lanka Legends, 2nd Match

Date : Mar 08 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Road Safety World Series T20 2020

Venue: Wankhede Stadium,Mumbai

Live score:

Toss:

Expected Playing11

AU L

Nathan Reardon, Brett Geeves, Brett Lee,

Michael Klinger, Mark Coshrove, Brad Haddin,

Jason Krejza , Brad Hodge, Clint Mckay,

Ben Laughlin, Xavier Doherty

SL L

Ajanta Mendis, Farveez Maharoof, Romesh Kaluwitharana,

Tillakaratne Dilshan, Chaminda Vaas, Marvan Atapattu,

Sachithra Senanayake, Upul Chandana ,

Muttiah Muralitharan, Rangana Herath, Chamara Kapugedera

Squad

Australia Legends

Brad Haddin(w), Geeves, Brett Lee(c), Ben Laughlin,

Jason Krejza, Shane Lee, Nathan Reardon,

Patrick Richards , Michael Klinger, Clint McKay,

Xavier Doherty, Brad Hodge, Travis Birt, Mark Cosgrove, Brett

Sri Lanka Legends

Romesh Kaluwitharana(w), Tillakaratne Dilshan(c),

Marvan Atapattu, Chamara Kapugedera, Malinda Warnapura,

Dulanjana Wijesinghe , Farveez Maharoof, Muttiah Muralitharan,

Ajantha Mendis, Upul Chandana, Sachithra Senanayake,

Thilan Thushara, Chaminda Vaas, Rangana Herath

Team#1

WK : B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(c)

AR : S Lee , F Maharoof , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin(vc) , R Herath

Team#2

WK : B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(vc)

AR : S Lee , F Maharoof , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin(c) , R Herath

Team#3

WK :B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(vc)

AR : S Lee , F Maharoof(c) , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin , R Herath

Team#4

WK : B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(c)

AR : S Lee , F Maharoof(vc) , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin , R Herath

Match Details:

India Women vs Australia Women, Final

8th March 2020, 12:30 PM IST

Melbourne Cricket Ground, Melbourne

Expected Playing11:

AUS W:

Healy (WK), Mooney, Lanning (C), Gardner, Haynes, Molineux, Jonassen, Carey, Wareham, Schutt and Kimmince.

IND W:

Shafali, Mandhana, Jemimah, Kaur (C), Veda, Deepti, Taniya(WK), Radha, Poonam, Shikha and Rajeshwari.

Sqaud:

India Women

Smriti Mandhana, Shafali Verma, Taniya Bhatia (WK), Jemimah Rodrigues, Harmanpreet Kaur (C), Deepti Sharma, Veda Krishnamurthy, Shikha Pandey, Radha Yadav, Rajeshwari Gayakwad, Poonam Yadav, Pooja Vastrakar, Harleen Deol, Arundhati Reddy, Richa Ghosh.

Australia Women

Alyssa Healy (WK), Beth Mooney, Meg Lanning, Ashleigh Gardner, Rachel Haynes, Sophie Molineux, Delissa Kimmince, Nicola Carey, Jess Jonassen, Georgia Wareham, Megan Schutt, Erin Burns,Molly Strano, Annabel Sutherland

Dream11 Team Tips:

Team #1:

Keeper Alyssa Healy(WK),

Batsmen : Shafali Verma, Meg Lanning (c), Smriti Mandhana (vc), Beth Mooney,

All-Rounders : Deepti Sharma, Jess Jonassen,

Bowlers : Megan Schutt, Shikha Pandey,Poonam Yadav, Radha Yadav,

Team #2

Keeper : Alyssa Healy

Batsmen : Smriti Mandhana (VC), Shafali Verma, Rachel Haynes, Beth Mooney (C)

All-Rounders : Deepti Sharma, Jess Jonassen

Bowlers : Poonam Yadav, Nicola Carey, Megan Schutt, Rajeshwari Gayakwad

Team #3:

Keeper : Alyssa Healy,

Batsmen : Smriti Mandhana, Shafali Verma, Meg Lanning, Ashleigh Gardner,

All-Rounders Harmanpreet Kaur, Deepti Sharma, Jess Jonassen,

Bowlers : Poonam Yadav, Nicola Carey and Radha Yadav