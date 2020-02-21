BAH vs IND Dream11 | BAH vs IND Dream11 Team | BAH vs IND Dream11 Prediction | BAH vs IND Lineup | BAH vs IND Stating Five | International Qualifiers
Match Detail
Bahrain vs India
Start date: 21 Feb 2020
Time : 21:30
International Qualifiers
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Expected Stating Five
BHA
- M Ameer Hamoda
- M Buallay
- A Alderazi
- M Husain
- C Jarell Giles
IND
- J Singh
- S Patel
- Sahil
- J Singh
- A Singh
Squad
Bahrain
Muzamil A Hamoda, Ali Hasan, Chester JarellGiles,Mohamed Buallay, Maitham Isa, Mohammed Hammooda, Ahmed Alderazi, Subah Azzam, Mohammed A Ali, Mohamed Khamis, Mohammed Husain, Hesham Sarhan
India
Muin B Hafeez, S Rawat, Arvind Annadurai, Jagdeep Singh, Amaan Sandhu, HarshWardhan Tomar, Jeev A Pandi, Anil krishne, Sivasakthivel Malaiyappan, Rajeev Kumar, V Bhriguvanshi, Pranav Prince, Ravi Bhardwaj, Arvind Arumugam, Sahil, Harsh Dagar, Joginder Singh, Prasanna V Shivkumar, Rajan Sharma, Sugeethnath Azhikodan, Sahajkumar Patel, Princepal Singh, Amritpal Singh
Dream TeaM
Team#1
PG : M A Hamoda(SP) , A Krishne , V Bhriguvanshi
SG : M Buallay
SF : M Bek Hafeez
PF : H Dagar
C : C Jarell Giles , A Sandhu
Dream Team
Team#2
PG : M A Hamoda , A Krishne , V Bhriguvanshi
SG : M Buallay(SP)
SF : M Bek Hafeez
PF : H Dagar
C : C Jarell Giles , A Sandhu
Dream Team
Team#3
PG : M A Hamoda , A Krishne , V Bhriguvanshi
SG : M Buallay
SF : M Bek Hafeez
PF : H Dagar
C : C Jarell Giles(SP) , A Sandhu