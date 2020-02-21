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BAH vs IND Dream11 | BAH vs IND Dream11 Team | BAH vs IND Dream11 Prediction | BAH vs IND Lineup | BAH vs IND Stating Five | International Qualifiers

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Basketball, International Qualifiers, Sports News

10 mins ago
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BAH vs IND Dream11 | BAH vs IND Dream11 Team | BAH vs IND Dream11 Prediction | BAH vs IND Lineup | BAH vs IND Stating Five | International Qualifiers

Match Detail

Bahrain vs India

Start date: 21 Feb 2020

Time : 21:30

International Qualifiers

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Expected Stating Five

BHA

  • M Ameer Hamoda
  • M Buallay
  • A Alderazi
  • M Husain
  • C Jarell Giles

IND

  • J Singh
  • S Patel
  • Sahil
  • J Singh
  • A Singh

Squad

Bahrain

Muzamil A Hamoda, Ali Hasan, Chester JarellGiles,Mohamed Buallay, Maitham Isa, Mohammed Hammooda, Ahmed Alderazi, Subah Azzam, Mohammed A Ali, Mohamed Khamis, Mohammed Husain, Hesham Sarhan

India

Muin B Hafeez, S Rawat, Arvind Annadurai, Jagdeep Singh, Amaan Sandhu, HarshWardhan Tomar, Jeev A Pandi, Anil krishne, Sivasakthivel Malaiyappan, Rajeev Kumar, V Bhriguvanshi, Pranav Prince, Ravi Bhardwaj, Arvind Arumugam, Sahil, Harsh Dagar, Joginder Singh, Prasanna V Shivkumar, Rajan Sharma, Sugeethnath Azhikodan, Sahajkumar Patel, Princepal Singh, Amritpal Singh

Dream TeaM

Team#1

PG : M A Hamoda(SP) , A Krishne , V Bhriguvanshi

SG : M Buallay

SF : M Bek Hafeez

PF : H Dagar

C : C Jarell Giles , A Sandhu

Dream Team

Team#2

PG : M A Hamoda , A Krishne , V Bhriguvanshi

SG : M Buallay(SP)

SF : M Bek Hafeez

PF : H Dagar

C : C Jarell Giles , A Sandhu

Dream Team

Team#3

PG : M A Hamoda , A Krishne , V Bhriguvanshi

SG : M Buallay

SF : M Bek Hafeez

PF : H Dagar

C : C Jarell Giles(SP) , A Sandhu

 

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