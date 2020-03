BAN vs ZIM Live | Bangladesh vs Zimbabwe 1st T20 live | BAN vs ZIM scorecard First T20

Dhoni

BAN vs ZIM Match Detail

Bangladesh vs Zimbabwe, 1st T20I

Date : Mar 09 2020

Time : 06:00 PM LOCAL

Series: Zimbabwe tour of Bangladesh, 2020

Venue: Shere Bangla National Stadium,Dhaka

BAN vs ZIM Live Score :

Toss:

BAN vs ZIM Expected Playing11

BAN

Liton Das (wk) Mahmudullah (c) Mohammad Saifuddin Aminul Islam Tamim Iqbal Mushfiqur Rahim Afif Hossain Mustafizur Rahman Soumya Sarkar, Al-Amin Hossain Nasum Ahmed

ZIM

Brendan Taylor (wk) Sean Williams (c) Sikandar Raza Wesley Madhevere Donald Tiripano Tinashe Kamunhukamwe Regis Chakabva Craig Ervine Charlton Tshuma Carl Mumba Chamu Chibhabha

BAN vs ZIM Squad

Bangladesh

Liton Das (wk), Mahmudullah (c), Mahedi Hasan, Aminul Islam, Shafiul Islam, Mustafizur Rahman, Soumya Sarkar, Mohammad Saifuddin, Al-Amin Hossain, Nasum Ahmed, Hasan Mahmud , Tamim Iqbal, Mohammad Naim, Mushfiqur Rahim, Afif Hossain

Zimbabwe

Brendan Taylor (wk), Sean Williams (c), Richmond Mutumbami, Donald Tiripano, Charlton Tshuma, Tinashe Kamunhukamwe, Regis Chakabva, Tinotenda Mutombodzi, Chamu Chibhabha, Timycen Maruma, Ainsley Ndlovu , Craig Ervine, Sikandar Raza, Wesley Madhevere, Carl Mumba, Chris Mpofu

BAN vs ZIM Preview

Bangladesh vs Zimbabwe match on 09 Mar 2020 Twenty20 International, Bangladesh vs Zimbabwe Series

H To H

Bangladesh have a 7 win 4 loss record against Zimbabwe in T20Is . previous match OF Bangladesh vs Zimbabwe in One Day International, Bangladesh vs Zimbabwe Series, match ended with result 322 – 218 Bangladesh won the match. Bangladesh are on a four match T20I losing . they have lost 15 of 24 T20Is at this venue and have lost 22 of 37 completed home T20Is

last five matches

Bangladesh : L L L L W

Zimbabwe : W W L W W

BAN vs ZIM Pitch Report

Stadium Shere Bangla National Stadium City DhakaCapacity 25,000 Ends Ispahani End, Aqua Paints End

Avg 1st inn score 152 Avg 2nd inn score 130 Highest Total 211/4 (20 Over) by BAN vs WI Lowest Total 72/10 (17.1 Over) by AFG vs BAN Highest Chased 194/4 (16.4 Over) by SL vs BAN Lowest Defended 129/8 (20 Over) by SL vs UAE

previous match OF Bangladesh vs Zimbabwe , ODIs ended in the expected 3-0 result in favour of Bangladesh.Bangladesh’s Al-Amin Hossain is the joint-highest wicket taker in T20Is at this venue.

Team#1

WK : M Rahim(c)

BAT : B Taylor , T Kamunh , T Iqbal , S Sarkar

AR : S Williams , W Madhavere , M Saifuddin(vc)

BOWL : A Ismal , M Rahman , A Hossain

Team#2

WK : M Rahim(vc)

BAT : B Taylor , T Kamunh , T Iqbal , S Sarkar

AR : S Williams , W Madhavere , M Saifuddin(c)

BOWL : A Ismal , M Rahman , A Hossain

Team#3

WK : M Rahim(c)

BAT : B Taylor , T Kamunh , T Iqbal , S Sarkar

AR : S Williams , W Madhavere , M Saifuddin

BOWL : A Ismal , M Rahman , A Hossain(vc)

Team#4

WK : M Rahim(c)

BAT : B Taylor , T Kamunh , T Iqbal(vc) , S Sarkar

AR : S Williams , W Madhavere , M Saifuddin

BOWL : A Ismal , M Rahman , A Hossain

