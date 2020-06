BAR vs CJB Dream11 | BAR vs CJB Starting Five | BAR vs CJB Match Preview | BAR vs CJB Dream11 Prediction | BAR vs CJB Dream11 Team

BAR vs CJB Dream11 | BAR vs CJB Starting Five | Match Preview | Dream11 Prediction | Dream11 Team

Match Detail

Start date : 17 Jun 2020

Time : 19:00

Location : Valencia

Venue : Pabellon Municipal Fuente San Luis

Expected Starting Lineup

BAR

Cory Higgins

Kyle Kuric

Adam Hanga

Nikola Mirotic

Brandon Davies

CJB

Arturs Zagars

‘Klemen Prepelic

Joel Parra

Conor Morgan

Alen Omic

Dream11 Team#1

PG : A Zagars

SG : A Abrines

SF : A Hanga

PF : N Mirotic(sp) , P Oriola , C Morgan

C : B Davies , A Omic

Match Preview

Barça Basket

expected chance of winning is 100%, but this team actually wins 92% matches

Scored points average (Last 10) : 83

Game points average (Last 10) : 159

Club Joventut De Badalona

Scored points average (Last 10) : 85

Game points average (Last 10) : 175

Head to Head

Game points average (Last 10) : 156

Barça Basket

Scored points average (Last 10) : 84

Club Joventut De Badalona

Scored points average (Last 10) : 72