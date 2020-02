BCK vs ASV Dream11 | BCK vs ASV Dream11 Team | BCK vs ASV Dream11 Prediction | BCK vs ASV Lineup | BCK vs ASV Stating Five | BCK vs ASV Euro League

Match Detail

Start date : 28 Feb 2020

Time : 22:30

Location : Mytishchi

Venue : Mytishchi Arena

Expected Stating Five

BCK

PG : S Jovic

SG : S Shaved

SF : J Timma

PF : J Jerebko

C : D Booker

ASV

PG : T Maledon

SG : R Lomazs

SF : D Lighty

PF : A Noua

C : T Jekiri

Squad

Khimki Moscow BC

Egor Vialtsev, Janis Timma, Sergey Monia, Stefan Jovic,

Chris Kramer, Vyacheslav Zaytsev, Alexey Shved, Anthony Gill,

Devin Booker, Jeremy Evans, Andrei Desiatnikov, Dairis Bertans,

Sergey Karasev, Maksim Barashkov, Jonas Jerebko

LDLC Asvel Lyon Villeurbanne

David Lighty, Charles Kahud, Charles Galliou, Jordan Taylor,

Theo Maledom, Matthew Strazel, Antoine Diot, Tonye Jekiri,

Adrian Payne, Ismael Bako , Edwin Jackson, Richards Lomazs,

Livio Jean Charles, Amine Noua

About the Match

Khimki Moscow BC

expected chance of winning is 97%

Scored points average (Last 10) : 85

Game points average (Last 10) : 167

LDLC Asvel Lyon Villeurbanne

expected chance of winning is 10%

Scored points average (Last 10) : 76

Game points average (Last 10) : 152

Dream Team

Team#1

PG : T Maledon , S Jovic

SG : A Shved(sp) , S Karasev

SF : J Timma

PF : A Noua , J Jerebko

C : T Jekiri

Team#2

PG : T Maledon , S Jovic

SG : A Shved , S Karasev

SF : J Timma(sp)

PF : A Noua , J Jerebko

C : T Jekiri