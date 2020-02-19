BEN vs ODS Dream11 | BEN vs ODS Dream11 Team | BEN vs ODS Dream11 Prediction | BEN vs ODS Playing11 | BEN vs ODS Lineup | Ranji Trophy
Match Detail
Bengal vs Odisha, 2nd Quarter Final
Series: Ranji Trophy 2019-20
Date & Time: Feb 20-Feb 24, 09:30 AM LOCAL
Venue: DRIEMS Ground,Cuttack
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BEN
Shreevats Goswami (wk), Abhimanyu Easwaran (c), Writtick Chatterjee, Manoj Tiwary, Anustup Majumdar, Arnab Nandi, Shahbaz Ahmed, Akash Deep, Ramesh Prasad , Koushik Ghosh, Abhishek Raman
ODS
Rajesh Dhuper (wk), Subhranshu Senapati (c), Debasish Samantray, Basant Mohanty, Govinda Poddar, Shantanu Mishra , Biplab Samantray, Suryakant Pradhan, Ankit Yadav, Anurag Sarangi, Debabrata Pradhan
Squad
Bengal
Abhimanyu Easwaran(c), Shreevats Goswami(w), Koushik Ghosh, Abhishek Raman, Arnab Nandi, Manoj Tiwary, Anustup Majumdar, Agniv Pan, Ayan Bhattacharjee, Boddupalli Amit, Ritwik Chowdhury, Prayas Barman, Karan Lal, Shreyan Chakraborty, Kazi Saifi ,
Shahbaz Ahmed, Writtick Chatterjee, Akash Deep, Ramesh Prasad, Sudip Chatterjee, Ashok Dinda, Mukesh Kumar, Sayan Ghosh, Ishan Porel, Nilkantha Das
Odisha
Rajesh Dhuper(w), Subhranshu Senapati(c), Ankit Yadav, Pappu Roy, Rajesh Mohanty , Anurag Sarangi, Debasish Samantray, Govinda Poddar, Biplab Samantray,
Abhishek Raut, Debabrata Pradhan, Suryakant Pradhan, Basant Mohanty, Shantanu Mishra, Sandeep Pattnaik, Sujit Lenka
Dream Team
Team#1
WK : W Saha(c)
BAT : M Tiwary(vc) , V Singh , D Ashok
AR : A Nandi , S Ahmed , S Pradhan
BOWL : A Dinda , S Ghosh , D Pradhan , R Mohanty
Team#2
WK : W Saha(vc)
BAT : M Tiwary(c) , V Singh , D Ashok
AR : A Nandi , S Ahmed , S Pradhan
BOWL : A Dinda , S Ghosh , D Pradhan , R Mohanty
Team#3
WK : W Saha(c)
BAT : M Tiwary , V Singh , D Ashok
AR : A Nandi , S Ahmed , S Pradhan(vc)
BOWL : A Dinda , S Ghosh , D Pradhan , R Mohanty