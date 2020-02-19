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BEN vs ODS Dream11 | BEN vs ODS Dream11 Team | BEN vs ODS Dream11 Prediction | BEN vs ODS Playing11 | BEN vs ODS Lineup | Ranji Trophy

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Cricket, Ranji Trophy, Sports News

4 hours ago
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BEN vs ODS Dream11 | BEN vs ODS Dream11 Team | BEN vs ODS Dream11 Prediction | BEN vs ODS Playing11 | BEN vs ODS Lineup | Ranji Trophy

Match Detail

Bengal vs Odisha, 2nd Quarter Final

Series: Ranji Trophy 2019-20

Date & Time: Feb 20-Feb 24, 09:30 AM LOCAL

Venue: DRIEMS Ground,Cuttack

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BEN

Shreevats Goswami (wk), Abhimanyu Easwaran (c), Writtick Chatterjee, Manoj Tiwary, Anustup Majumdar, Arnab Nandi, Shahbaz Ahmed, Akash Deep, Ramesh Prasad , Koushik Ghosh, Abhishek Raman

ODS

Rajesh Dhuper (wk), Subhranshu Senapati (c), Debasish Samantray, Basant Mohanty, Govinda Poddar, Shantanu Mishra , Biplab Samantray, Suryakant Pradhan, Ankit Yadav, Anurag Sarangi, Debabrata Pradhan

Squad

Bengal

Abhimanyu Easwaran(c), Shreevats Goswami(w), Koushik Ghosh, Abhishek Raman, Arnab Nandi, Manoj Tiwary, Anustup Majumdar, Agniv Pan, Ayan Bhattacharjee, Boddupalli Amit, Ritwik Chowdhury, Prayas Barman, Karan Lal, Shreyan Chakraborty, Kazi Saifi ,

Shahbaz Ahmed, Writtick Chatterjee, Akash Deep, Ramesh Prasad, Sudip Chatterjee, Ashok Dinda, Mukesh Kumar, Sayan Ghosh, Ishan Porel, Nilkantha Das

Odisha

Rajesh Dhuper(w), Subhranshu Senapati(c), Ankit Yadav, Pappu Roy, Rajesh Mohanty , Anurag Sarangi, Debasish Samantray, Govinda Poddar, Biplab Samantray,

Abhishek Raut, Debabrata Pradhan, Suryakant Pradhan, Basant Mohanty, Shantanu Mishra, Sandeep Pattnaik, Sujit Lenka

Dream Team

Team#1

WK : W Saha(c)

BAT : M Tiwary(vc) , V Singh , D  Ashok

AR : A Nandi , S Ahmed , S Pradhan

BOWL : A Dinda , S Ghosh , D Pradhan , R Mohanty

Team#2

WK : W Saha(vc)

BAT : M Tiwary(c) , V Singh , D  Ashok

AR : A Nandi , S Ahmed , S Pradhan

BOWL : A Dinda , S Ghosh , D Pradhan , R Mohanty

Team#3

WK : W Saha(c)

BAT : M Tiwary , V Singh , D  Ashok

AR : A Nandi , S Ahmed , S Pradhan(vc)

BOWL : A Dinda , S Ghosh , D Pradhan , R Mohanty

 

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