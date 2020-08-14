BKH vs KHO Dream11 | BKH vs KHO Dream11 Team | BKH vs KHO Dream11 Prediction | BKH vs KHO Expected Playing11 | BKH vs KHO Afghan One Day Cup 2020 14 Aug 2020
Match Detail
Time: 10:00 AM IST
Venue: Khost Cricket Ground
BKH vs KHO Dream11 , Afghan One Day Cup 2020 14 Aug 2020
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Expected Playing11
Balkh Province
Mohammad Ibrahim (WK), Suleiman Arabzai, Khair Mohammad , Mohammad Haleem, Zafar Khan, Farhan Zakhel, Wasim Mandozai, Assadullah Matani, Jamshed, Abdul Sattar, Mohammad Hassan
Khost Province
Shaheen (WK), Shahidullah Kamal, Ziaur Rahman Sharifi, Rahmanullah Zadran, Abdul Rahim Mangal, Sadam Mangal, Asghar Atal, Hashim Khalil Gurbaz, Bakhta
Squad
Balkh Province
Farhan Zakhel, Azim Khan, Abdul Razaq, Mohammad Ibrahim, Mohammad Haleem, Sami Salarzai, Ehsan Mandozai, Kamil, Abdul Sattar, Mohammad Hassan, Khair Mohammad , Zafar Khan, Abdul Malik-II, Wasim Mandozai, Ahmadullah, Assadullah Matani, Jamshed, Suleiman Arabzai
Khost Province
Abdul Rahim Mangal, Sadam Mangal, Shaheen, Naveed Obaid, Rahmanullah Zadran, Mohammadullah, Aimal Wafa, Shahidullah Kamal, Bakhtar Atal, Ehsan Mangal, Mohammad Naseem, Haseeb ullah , Ziaur Rahman Sharifi, Asghar Atal, Hashim Khalil Gurbaz, Nemat -II, Noor Ahmad
Match Preview
The match between Helmand Province and Khost Province on August 13 (Thursday) was won by the latter.
After being asked to bat first, Helmand Province lost wickets at regular intervals and were bundled out for 57 in 20.3 overs.
For Khost Province, Bakhtar Atal took four wickets. In reply, Khost Province sealed the deal with nine wickets to spare.
Dream11 Team
Team#1
WK : Shaheen
BAT : S Mangal, A Razaq, N Ahmad
AR : S Kamal (c), S Arabzai, Z Rahman Sharifi, S Salarzai
BOWL : M Ibrahim, M Hassan, B Atal (vc)
Team#2
WK : Shaheen
BAT : S Mangal, A Razaq, N Ahmad
AR : S Kamal (vc), S Arabzai, Z Rahman Sharifi, S Salarzai
BOWL : M Ibrahim, M Hassan, B Atal (c)