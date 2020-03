Dhoni

2 hours ago

Comments: 0 2 hours agoComments: 0

CC vs KTS Live Score |CC vs KTS Live Scorecard | South africa ODD Live | 23rd March 2020

Match Detail

CC vs KTS Dream11

Cape Cobras vs Knights, 23rd Match

Venue: Recreation Ground,Oudtshoorn

Date : Mar 07 2020

Time : 10:00 AM LOCAL

Series: Momentum One Day Cup 2020

Live

Toss:

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Expected Playing11

CC

Zubayr Hamza (c), Kyle Verreynne (wk), Pieter Malan,

Dane Paterson, Aviwe Mgijima, George Linde,

Thando Ntini, Jonathan Bird , Akhona Mnyaka,

Janneman Malan, Rory Kleinveldt

KTS

Wandile Makwetu (wk), Pite van Biljon (c), Patrick Kruger,

Andries Gous, Ottniel Baartman, Jacques Snyman,

Marco Jansen , Grant Mokoena, Shaun von Berg,

Keegan Petersen, Mbulelo Budaza

Squad

Cape Cobras

Mangaliso Mosehle(w), Zubayr Hamza(c), Aviwe Mgijima, Jason Smith, Jonathan Bird, Thando Ntini, Tayo Walbrugh, Tsepho Ndwandwa,

Lizaad Williams , Ferisco Adams, Rory Kleinveldt, Dane Piedt, Akhona Mnyaka, Pieter Malan

Knights

Wandile Makwetu(w), Pite van Biljon(c), Shaun von Berg, Ottniel Baartman, Mbulelo Budaza, Andries Gous, Jacques Snyman, Corne Dry,

Obus Pienaar, Tshepo Ntuli, Raynard van Tonder , Keegan Petersen, Grant Mokoena, Patrick Kruger, Marco Jansen

Pitch Report

Stadium Diamond Oval City Kimberley Capacity 11000 Ends North End, South EndHosts to Griqualand West

Avg Score in this ground: 143 ,This Pitch more support to bowl.

About the Match

CC vs KTS Dream11 Cape Cobras vs Knights, 23rd Match Venue Recreation Ground,Oudtshoorn Date Mar 07 2020 Time 10 00 AM LOCAL Series Momentum One Day Cup 2020

Recent Match Result

Cape Cobras : W, W, L, W

Knights : NR, L, NR, L

Last Match Result

KTS

TIT 307/10 (49.5 over)

KNG 309/4 (48.3 over)

Knights won by 6 wkts

PLAYER OF THE MATCH

Andries Gous

Knights are unlucky in this season as two out of four encounters have ended in no result due to rain

Their best batsmen in the game Raynard van Tonder and Wandile Makwetu and Their best bowlers in the game is Ottniel Baartman and Tshepo Ntuli

CC

COB 226/5 : (42 OVER)

KNG 258/7 : (35.2 OVER)

Knights won by 3 wkts (DLS method Match reduced to 42 ovs due to rain target 258)

PLAYER OF THE MATCH

Jacques Snyman

CC Their best batsmen in the game is Aviwe Mgijima and Kyle Verreynne And Their best bowlers are Rory Kleinveldt and George Linde

Team#1

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza , P Malan(vc) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith(c) , G Linde

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

Team#2

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza , P Malan(c) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith(vc) , G Linde

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

Team#3

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza , P Malan(vc) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith , G Linde(c)

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

Team#4

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza , P Malan(c) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith , G Linde(vc)

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

Team#5

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza(c) , P Malan(vc) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith , G Linde

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini

Team#6

WK : W Makwetu

BAT : Z Hamza(vc) , P Malan(c) , J Malan

AR : Q Pienaar ,J Snyman , J Smith , G Linde

BOWL : M Budaza , R Kleinveldt , T Ntini