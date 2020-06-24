COCC vs SGCC Live | COCC vs SGCC Live Scorecard | COCC vs SGCC Live Streaming

June 24, 2020 admin Live score 0

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COCC vs SGCC Live | COCC vs SGCC Live Scorecard | COCC vs SGCC Live Streaming

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Cossonay CC
St Gallen CC
Match Yet to Begin

ECS St Gallen, 2020

Grundenmoos, St Gallen

Start Date : 24 June 2020

COCC

Jai Sinh, Ashish Das, Yateendra Sinh, Ruwan Jayakody, Ismail Zaidi, Sriniketh Srinivasan, Ashwin Vinod, Prateek Gumbhar, Cameron Allen, Vikas Bhat, Mumtaz Ahmadzai, Thileepan Rasalingam , Bharath Narayanan, Arjun Vinod, Andrew Ryan, Waseem Javaid, Aidan Andrews

SGCC

Ahmad Saeed, Nithurshan Shvaneshwaran, Haroon Khan, Nasir Mahmood, Ali Abbas, Emile Morgan, Nareshkumar Thangavadivel, Falak Sher, Fazli Khan, Sangul Safi, Tanveer Abbas, Muhammad Waqar, Vivek Garg, Kemardo Fletcher, Nurullah Safi, Sheraz Sarwari, Saravanamurthu Sasikumar , Pradeepan Sivanesachelvan, Omed Niazi, Mohamed Nasim, Musa Ahmadzai, Khalid Bajwa, Ketan Patel, Safi Mohabatullah, Muhammad Zeeshan, Muhammad Idrees, Muhammad Armghan Khan

Dream Team

WK: H Khan

BAT: A Abbas, M Armgham , A Ryan, A Vinod

ALL: K Fletcher , A Andrews, N Mahmood

BWL: J Sinh, S Sarwari, M Ahmadzai

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