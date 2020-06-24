COCC vs SGCC Live | COCC vs SGCC Live Scorecard | COCC vs SGCC Live Streaming
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ECS St Gallen, 2020
Grundenmoos, St Gallen
Start Date : 24 June 2020
COCC
Jai Sinh, Ashish Das, Yateendra Sinh, Ruwan Jayakody, Ismail Zaidi, Sriniketh Srinivasan, Ashwin Vinod, Prateek Gumbhar, Cameron Allen, Vikas Bhat, Mumtaz Ahmadzai, Thileepan Rasalingam , Bharath Narayanan, Arjun Vinod, Andrew Ryan, Waseem Javaid, Aidan Andrews
SGCC
Ahmad Saeed, Nithurshan Shvaneshwaran, Haroon Khan, Nasir Mahmood, Ali Abbas, Emile Morgan, Nareshkumar Thangavadivel, Falak Sher, Fazli Khan, Sangul Safi, Tanveer Abbas, Muhammad Waqar, Vivek Garg, Kemardo Fletcher, Nurullah Safi, Sheraz Sarwari, Saravanamurthu Sasikumar , Pradeepan Sivanesachelvan, Omed Niazi, Mohamed Nasim, Musa Ahmadzai, Khalid Bajwa, Ketan Patel, Safi Mohabatullah, Muhammad Zeeshan, Muhammad Idrees, Muhammad Armghan Khan
Dream Team
WK: H Khan
BAT: A Abbas, M Armgham , A Ryan, A Vinod
ALL: K Fletcher , A Andrews, N Mahmood
BWL: J Sinh, S Sarwari, M Ahmadzai