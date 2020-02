CT vs JPN Dream11 | CT vs JPN Dream11 Team | International Qualifiers Dream11 | CT vs JPN Dream11 Prediction | CT vs JPN basketball Dream11 | CT vs JPN Lineup

sachin

Match Details:

CT vs JPN

Start date: 24. Feb 2020, 16:30

Expected Starting Lineup:

CT:

C YING CHUN

C PO CHEN

C YI HSIANG

L CHENG JU

T HSIANG CHUN

JPN:

L VENDAME

A ANDO

K HASHIMOTO

R ROSSITER

A KOKI SCHAFER

Squad:

JPN:

Ryan Rossiter

Seiya Ando

Yuki Togashi

Makoto Hiejima

Leo Vendrame

Kosuke Takeuchi

Shuto Ando

Kosuke Kanamaru

Joji Takeuchi

Daiki Tanaka

Avi Schafer

Tenketsu Harimot

CT:

Huang Jhen, Wu Yung Cheng,

Yu Huan Ya, Chou Po Chen,

Chen Ying Chun, Hu Long Mao,

Huang Tsung Han.

Best Dream11 Team:

TEAM #1:

PG: S ANDO, C YING CHUN

SG: S ANDO, L CHI WEI

SF: K HASHIMOTO

PF : ROSSITER

C :A KOKI SCHAFER, t hSIANG CHUN

TEAM #2:

PG: C YING CHUN

SG: S ANDO, L CHI WEI

SF: K HASHIMOTO, C YI HSIANG

PF : ROSSITER

C :A KOKI SCHAFER, t hSIANG CHUN

TEAM #3

PG: C YING CHUN

SG: S ANDO, L CHI WEI, C PO CHEN

SF: K HASHIMOTO

PF : ROSSITER

C :A KOKI SCHAFER, t hSIANG CHUN