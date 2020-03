Dhoni

DOL vs HL Live Score | Dolphins vs Lions Live score | DOL vs HL scorecard | south Africa Odd scorecard | DOL vs HL Live match

Match Detail

DOL VS HL Dream11

Dolphins vs Lions, 21st Match

Series: Momentum One Day Cup 2020

Venue: Kingsmead,Durban

Date : Mar 05 2020

Time : 01:30 PM LOCAL

Expected Playing11

DOL

Grant Roelofsen (wk), Keshav Maharaj (c), Khaya Zondo,

Sibonelo Makhanya, Daryn Dupavillon, Sarel Erwee,

Robbie Frylinck, Prenelan Subrayen, Senuran Muthusamy,

Marques Ackerman, Okuhle Cele

HL

Nicky van den Bergh (wk), Aaron Phangiso (c), Reeza Hendricks,

Eldred Hawken, Wihan Lubbe, Ryan Rickelton, Delano Potgieter ,

Dominic Hendricks, Johannes Diseko, Bjorn Fortuin, Ayavuya Myoli

Squad

Lions

Nicky van den Bergh(w), Aaron Phangiso(c), Ryan Rickelton,

Dominic Hendricks, Reeza Hendricks, Wihan Lubbe,

Bjorn Fortuin, Mangaliso Mosehle, Migael Pretorius,

Joshua Richards , Ayavuya Myoli, Delano Potgieter,

Eldred Hawken, Johannes Diseko

Dolphins

Grant Roelofsen(w), Marques Ackerman, Senuran Muthusamy,

Prenelan Subrayen(c), Okuhle Cele, Khaya Zondo,

Sibonelo Makhanya, Sarel Erwee, Robbie Frylinck,

Cody Chetty, Daryn Dupavillon, Vaughn van Jaarsveld,

Lwandiswa Zuma, Keith Dudgeon, Kerwin Mungroo

Team#1

WK : G Roelofsen(c) , R Rickelton

BAT : S Erwee , R Hendricks(vc) , D Hendricks

AR :R Frylinck , P Subrayen , D Potgieter

BOWL : DDupavillon, B Hendricks , A Phangiso

