DOL vs KTS Dream11 | DOL vs KTS Dream11 Team | DOL vs KTS Dream11 Prediction | South Africa ODD 1st Semi-Final

Match Detail

Dolphins vs Knights, DOL vs KTS

1st Semi-Final

Series: Momentum One Day Cup 2020

Venue: Kingsmead,Durban

Date & Time: Mar 17, 01:30 PM LOCAL

Expected Playing11

DOL:

Keshav Maharaj , Prenelan Subrayen, Vaughn van Jaarsveld,

Senuran Muthusamy, Grant Roelofsen , Marques Ackerman

Sarel Erwee, Khaya Zondo , Imran Tahir, Rob Frylink, Okuhle Cele

KTS:

Grant Mokoena, Von Berg, Ottneil Baartman, Mbulelo Budaza,

Pite van Biljon , Patrick Kruger , Ryan McLaren, Luthando Mnyanda,

Corne Dry, Andries Gous, Gerald Coetzee

DOL vs KTS Squad

Dolphins

Vaughn van Jaarsveld, Khaya Zondo, Sibonelo Makhanya, Daryn Dupavillon,

Sarel Erwee, Senuran Muthusamy, Marques Ackerman, Okuhle Cele, Keith Dudgeon,

Kerwin Mungroo, Grant Roelofsen , Imran Tahir, Robbie Frylinck, Prenelan Subrayen, Keshav Maharaj (c)

Knights

Raynard van Tonder, Grant Mokoena, Wandile Makwetu, Clyde Fortuin, Pite van Biljon, Keegan Petersen, Andries Gous , Patrick Kruger, Obus Pienaar, Beyers Swanepoel, Shaun von Berg, Shadley Van Schalkwyk, Corné Dry, Gerald Coetzee, Mbulelo Budaza, Marco Jansen, Tshepo Ntuli

DOL vs KTS Best Dream Team Tips:

Team#1

WK : Wandile Makwetu

BAT : Pite van Biljon, Keegan Petersen, Vaughn van Jaarsveld, Sarel Erwee

AR : Rob Frylink(vc), A Phelukwaya(c) , S Makhanya

BOWL : Imran Tahir, Tshepo Ntuli, Shaun von Berg

Team#2

WK : Wandile Makwetu

BAT : Pite van Biljon, Keegan Petersen, Vaughn van Jaarsveld, Sarel Erwee

AR : Rob Frylink(c), A Phelukwaya(vc) , S Makhanya

BOWL : Imran Tahir, Tshepo Ntuli, Shaun von Berg

Team#3

WK : Wandile Makwetu

BAT : Pite van Biljon, Keegan Petersen, Vaughn van Jaarsveld (vc) , Sarel Erwee

AR : Rob Frylink , A Phelukwaya(c) , S Makhanya

BOWL : Imran Tahir, Tshepo Ntuli, Shaun von Berg

DOL vs KTS Pitch Report:

Kingsmead

STATS – ODI

Total matches 47

Matches won batting first 22

Matches won bowling first 18

Average 1st Inns scores 235

Average 2nd Inns scores 184

Highest total recorded 372/6 (49.2 Ov) by RSA vs AUS

Lowest total recorded 91/10 (29.1 Ov) by IND vs RSA

Highest score chased 372/6 (49.2 Ov) by RSA vs AUS

Lowest score defended 208/6 (50 Ov) by PAK vs RSA

Weather Report:

Cloudy; breezy in the afternoon With 24 Degree

Max UV Index: 5 Moderate

Wind: NE at 20 km/h

Wind Gusts: 33 km/h

Probability of Precipitation: 25%

Probability of Thunderstorms: 0%

Precipitation: 0.0 mm

Rain: 0.0 mm

Snow: 0.0 cm

Ice: 0.0 mm

RealFeel® 25°

RealFeel Shade™ 22°

By Accuweather

