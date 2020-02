sachin

DOL vs WAR Live Score | DOL vs WAR Live | DOL vs WAR Live Scorecard | DOL vs WAR Live Streaming

Match Details :

DOL vs WAR

Date: 23 February Time: 1.00 PM

Expected Playing11:

Dolphins :

Sarel Erwee, Grant Roelofsen, Vaughn van Jaarsveld, Khaya Zondo,

Senuran Muthusamy, Sibonelo Makhanya, Robbie Frylink,

Keshav Maharaj, Daryn Dupavillon, Kerwin Mungroo, Prenelan Subrayen.

Warriors :

Matthew Breetzke, Edward Moore, Sinethemba Qesihle,

Rudi Second, Yaseen Vallie, Marco Marais, Onke Nyaku, Dyllan Mathews,

Lutho Sipamla, Anrich Nortje, Stephen Tait/Andrew Birch.

Best players:

Edward Moore- 64(85)

Lesiba Ngoepe – 9(17)

Sinethemba Qeshile – 66(77)

Rudi Second – 14(23)

Yaseen Vallie – 36(41)

Marco Marais – 23(21)

Andrew Birch – 1 for 43

Lutho Sipamla – 2 for 29

Stephen Tait – 2 for 30

Onke Nyaku- 3 for 39

Squad:

Dolphins:

Keshav Maharaj (captain), Vaughn van Jaarsveld, Imran Tahir,

Robbie Frylinck, Prenelan Subrayen, Khaya Zondo, Sibonelo Makhanya,

Daryn Dupavillon, Sarel Erwee, Senuran Muthusamy, Marques Ackerman,

Okuhle Cele, Keith Dudgeon, Kerwin Mungroo, and Grant Roelofsen.

Warriors:

Rudi Second (captain), Andrew Birch, Gihahn Cloete, Ayabulela Gqamane,

Yaseen Vallie, Lesiba Ngoepe, Edward Moore, Sisanda Magala, Lutho Sipamla,

Matthew Breetzke, Marco Marais, Sithembile Langa, Dyllan Matthews,

Sinethemba Qeshile, Onke Nyaku, Glenton Stuurman, and Stephan Tait.

Best Dream11 Team:

Team #1:

Wicket-keepers: Grant Roelofsen , Rudi Second

Batsmen: Edward Moore, Sinethemba Qeshile, Sarel Erwee, Vaughn van Jaarsveld

All-Rounders: Robbie Frylinck (c), Onke Nyaku(vc)

Bowlers: Keshav Maharaj, Imran Tahir, Andrew Birch

Team #2:

Grant Roelofsen, Sarel Erwee (C), Vaughn van Jaarsveld,

Edward Moore, Marco Marais, Robbie Frylinck (VC),

Prenelan Subrayen, Senuran Muthusamy,

Andrew Birch, Keshav Mahara, Dyllan Matthews