EN W vs PK W Live Score | EN W vs PK W Live | EN W vs PK W Live streaming | EN W vs PK W Live Scorecard

EN W vs PK W Live Score

Match Detail

England Women vs Pakistan Women, 12th Match, Group B

Venue: Manuka Oval,Canberra

Date : Feb 28 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: ICC Womens T20 World Cup 2020

Live:

Toss:

Expected Playing11

EN W

Amy Ellen Jones (wk), Heather Knight (c), Anya Shrubsole, Natalie Sciver, Lauren Winfield, Fran Wilson, Sophie Ecclestone, Sarah Glenn , Danielle Wyatt, Tammy Beaumont, Katherine Brunt

PK W

Sidra Nawaz (wk), Bismah Maroof (c), Diana Baig, Nida Dar, Iram Javed, Anam Amin, Aiman Anwer, Omai , Aliya Riaz, Muneeba Ali, Javeria Khanma Sohail

Squad

Pakistan Women

Sidra Nawaz(w), Aiman Anwer, Diana Baig, Anam Amin,

Fatima Sana, Sadia Iqbal, Syeda Aroob Shah, Ayesha Naseem ,

Omaima Sohail, Iram Javed, Aliya Riaz ,

Muneeba Ali, Javeria Khan, Bismah Maroof(c), Nida Dar

England Women

Amy Ellen Jones(w), Heather Knight(c), Fran Wilson, Katherine Brunt,

Tammy Beaumont, Lauren Winfield, Danielle Wyatt, Georgia Elwiss,

Kate Cross, Freya Davies, Mady Villiers , Natalie Sciver,

Sophie Ecclestone, Anya Shrubsole, Sarah Glenn

About the Match

Pitch Report

Manuka Oval stadium Avg 1st inn score 143 Avg 2nd inn score 121 Highest Total 189/1 (20 Ov) by AUSW vs BANW Lowest Total 103/10 (19 Ov) by NZW vs AUSW Highest Chased 151/3 (18.3 Ov) by AUS vs PAK Lowest Defended 176/2 (20 Ov) by ENGW vs THAIW

Dream Team

Team#1

WK : A Jones

BAT : I Javed , M Ali , H Knight , D Wyatt

AR : B Maroof , N Sciver(c)

BOWL : D Baig , S Eccleston(vc) , A Shubsole , S Glenn

Team#2

WK : A Jones

BAT : I Javed , M Ali , H Knight , D Wyatt

AR : B Maroof , N Sciver(vc)

BOWL : D Baig , S Eccleston(c) , A Shubsole , S Glenn