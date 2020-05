ENG vs VIT Dream11 | ENG vs VIT Dream11 Team | ENG vs VIT Dream11 Prediction

ENG vs VIT Dream11 | ENG vs VIT Dream11 Team | Prediction | Match Preview | Lineup

Match Detail

Date : 31 May 2020

Time : 18.30

Eng vs VIT , Belarus Premier League 31 May 2020

Match Preview

Energetik-BGU Minsk

expected chance of winning is 50%, but this team actually wins 57% matches , ENG vs VIT

Vitebsk

expected chance of winning is 25%, but this team actually wins 13% matches , ENG vs VIT

Team#1

GK : A Soroko

DEF ; E Yudchits , A Sokol , A Shkurdyuk , D Miroshnikov

MID : A Gurenko , A Nosko(vc) , J Mawatu

ST : J Yakhshiboev(c) , I Nicolaescu, D Santos , Carioca , ENG vs VIT

Team#2

GK : A Soroko

DEF ; E Yudchits , A Sokol , A Shkurdyuk , D Miroshnikov

MID : A Gurenko , A Nosko(c) , J Mawatu

ST : J Yakhshiboev(vENG c) , I Nicolaescu, D Santos , Carioca , ENG vs VIT