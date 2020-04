EST vs DIR Dream11 Prediction | EST vs DIR Dream11 Team | EST vs DIR Lineup | EST vs DIR Dream11 | Nicaragua League

Match Details

Date- Thursday, April 29

Kick-Off- 6:30 AM (IST)

Venue- Estadio Independencia, Esteli

Expected Lineup

Diriangen

R Espinoza; E Tellez, B Montiel, B Laureiro, J Zapata, J Coronel, T Lopez, M Fletes, D Zuniga, A Acuna, G Rodriguez

Real Esteli

H Maradiaga; F Paz, J Casco, C Gutierrez, L Lopez, B Ayerdis, J Barrera, M Lopez, O Acevedo, F Tavano, E Castillo

Squad

Diriangén FC:

David Jarquin, Kevin González, Cristóbal Aragón, Moisés Collado, Sebastian Barquero

Bernardo Gradilla, Ronaldo Espinoza, Jezerth Valenzuela, Yair Espinoza, Oscar Balladares, Érick Téllez,

Luis Fernando Coronel, Víctor Parrales, Francisco Vargas, Daniel Martínez, Elyin Hernández,

Jeffrey Araica, Tulio López, Jonathan Zapata, Marvin Fletes, Misael Álvarez, Elvin Martínez,

Engel Balladare, Álvaro Hernández, Abner Acuña, Miguel Pucharella, Danilo Zúñiga,

Bismarck Montiel, Cyril Errington, Denis Mayorga, Bryant Román, Jason Coronel, Bernardo Laureiro,

Real Estelí:

Henry Maradiaga, Denver Fox, Esdras Gonzalez, Jason Casco, Oscar Renan-Lopez,

Cristian Mauriel-Gutierrez, Manuel Rosas, Francisco Paz, Richard Rodriguez, Josue Quijano,

Jorge Betancur, Juan Barrera, Oscar Acevedo, Marlon Lopez, Jaime Ayala, Yohn Mosquera,

Oscar Castellon-Ruiz, Harold Medina, Jesus Leal, Henry Garcia, Fabrizio Tavano, Brandon Ayerdis,

EST vs DIR Top Picks

Diriangén FC

Érick Téllez

Bismarck Montiel

Luis Fernando Coronel

Danilo Zúñiga

Álvaro Hernández

Real Estelí

Jason Casco

Manuel Rosas

Richard Rodriguez

Brandon Ayerdis

J Coronel

My dream11 Team

Team #1

Goalkeeper R Espinoza

Defenders J Casco, M Rosas, E Tellez

Midfielders R Rodriguez, A Acuna, L Coronel, D Zuniga (vc), J Coronel

Forwards B Ayerdis (c), E Castillo

Team #2

Goalkeeper Henry,

Goalkeeper Rosas, Tellez, Caso, Quijano, Rodriguez,

Midfielders Acuna, Zuniga, Hernandez,

Forwards Ayerdis, Luis

League Tips

A Acuna has scored four goals from the last 22 appearances for Diriangen and could be one of the danger men in the forward line.

E Castillo can pack a punch in the advanced role for Real Esteli. The centre-forward has four goals from the last 15 games.

