GNGW vs JNB Dream11 | GNGW vs JNB Dream11 Team | GNGW vs JNB Dream11 Prediction | GNGW vs JNB Dream11 Korean League

GNGW vs JNB Dream11 | Dream11 Team | Lineup | Match Preview | Winning Tips

Match Detail

Date : 30 May 2020

Time : 13.00

GNGW vs JNB , Korean League

Match Preview

Jeonbuk Hyundai Motors

expected chance of winning is 70%, but this team actually wins 50% matches , GNGW vs JNB

Gangwon FC

expected chance of winning is 20%, but this team actually wins 30% matches , GNGW vs JNB

Team#1

GK : S Beom keun

DEF : H Jeong Ho , C Bo Kyeong , K Jin Su , L Young

MID : M Henrique(c), H Guk Yeong , S Jun Ho II(vc) , L Yeong Jae , L Hyeon Sik

ST : K Seung Dae

Team#2

GK : S Beom keun

DEF : H Jeong Ho , C Bo Kyeong , K Jin Su , L Young

MID : M Henrique(vc), H Guk Yeong , S Jun Ho II(c) , L Yeong Jae , L Hyeon Sik

ST : K Seung Dae