HCC vs BTC Live | HCC vs BTC Live score | Dream11 Finnish premier League T20 Live | Helsinki cricket club vs vantha CC Live score | HCC vs BTC Live scorecard | HCC vs BTC t20 Live | 0 June 2020

June 6, 2020 admin Live score 0

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6HCC vs BTC Live | HCC vs BTC Live score | Dream11 Finnish premier League T20 Live | Helsinki cricket club vs vantha CC Live score | HCC vs BTC Live scorecard | HCC vs BTC t20 Live | 0 June 2020

Match Details

Match: Helsinki Cricket Club vs Vantaa CC

Date: Mon, June 6, 2020

HCC vs BTC dream11

Time: 8:30 pm IST

Venue: National Cricket Ground Of Kerava

Tournament: Finnish Premier League – T20

HCC vs BTC Live

Toss :

Full Scorecard

 

HCC vs BTC  playing11

HCC:

  1. Adnan Syed (c)
  2. Akhil Arjunan
  3. Akshay Kumar Pusthay
  4. Abdul Wahid Qureshi
  5. Abdul Ahad Qureshi
  6. Amrik Bhatia
  7. Faheem Nellancheri
  8. Khalid Rahman Mangal
  9. Obaidullah Sadiqui
  10. Zahidullah Kamal (w)
  11. Zakiullah Kamal

BTC

S Kundu ,M Islam , M Amin , H Al Amin ,O Ibrahim , B Khan , N Huda , S Alam , T Saha , M Arshed , M Rony , BTC vs ECC

HCC vs BTC  Dream11 Team

Team#1

WK : M Imrul

BAT : M Islam , M Amin ,M Imran , H Al Amin

AR : A Sher(vc) , H Hytti(c) , S Alam

BOWL : S Tahir , T Saha , A Ghaffar , BTC vs ECC

Team#2

WK : M Imrul

BAT : M Islam , M Amin ,M Imran , H Al Amin

AR : A Sher(c) , H Hytti(vc) , S Alam

BOWL : S Tahir , T Saha , A Ghaffar , BTC vs ECC

Helsinki Cricket Club | HCC vs VCC

Wicket-Keeper:

Zahidulla Kamal, Rakesh Bhatia, Rohollah Sadiqui, HCC vs VCC

Batsmen:

Srikishan Shanmuga Sundaram, Venkat Swaroop Achuta,  Ekhpelwak HCC vs VCC Kuchey,

Aminullah Malikay, Avnish Kumar, Mridul Johari, Pulkit Arora

Faheem Nellancheri, Sapan HCC vs VCC Metha, Shabir Sheerzad, Venkat Ram Yellapragada,

Abdul Wahid Qureshi, Abbas Khan, Amrik Bhatia,  HCC vs VCC, Meharji Arumilli, Pathiyii Mohammed Rashid, Shreshth Bhaskar,

Batsmen: 

Ravi Sanjeewa Kahingala, Manoj Mahamada Achchige, Chanaka Jayasinge,

Md Shak Mahabuder, Ranuka Shiran Fernando, Sarath Heenbatantirige, HCC vs VCC

Kapeesan Rajah, Kasun Chamara Pasikku, Lasitha Pradeep Gunathilaka, Sanjeewa Peththahandi,

Lakmal Balapitiya Liyanage, Mohamed Mohamed Ihsan

Amila Sampath Hathurusinge, Chaminda Janaka Abewickrama, Gaurav Pensia,

Shantha Muthugalage Don, Thusara Senanayke, Danushka Hewa Manage, HCC vs VCC