HCC vs BTC Live | HCC vs BTC Live score | Dream11 Finnish premier League T20 Live | Helsinki cricket club vs vantha CC Live score | HCC vs BTC Live scorecard | HCC vs BTC t20 Live | 0 June 2020

6HCC vs BTC Live | HCC vs BTC Live score | Dream11 Finnish premier League T20 Live | Helsinki cricket club vs vantha CC Live score | HCC vs BTC Live scorecard | HCC vs BTC t20 Live | 0 June 2020
Match Details
Match: Helsinki Cricket Club vs Vantaa CC
Date: Mon, June 6, 2020
HCC vs BTC dream11
Time: 8:30 pm IST
Venue: National Cricket Ground Of Kerava
Tournament: Finnish Premier League – T20
HCC vs BTC Live
Toss :
Full Scorecard
HCC vs BTC playing11
HCC:
- Adnan Syed (c)
- Akhil Arjunan
- Akshay Kumar Pusthay
- Abdul Wahid Qureshi
- Abdul Ahad Qureshi
- Amrik Bhatia
- Faheem Nellancheri
- Khalid Rahman Mangal
- Obaidullah Sadiqui
- Zahidullah Kamal (w)
- Zakiullah Kamal
BTC
S Kundu ,M Islam , M Amin , H Al Amin ,O Ibrahim , B Khan , N Huda , S Alam , T Saha , M Arshed , M Rony , BTC vs ECC
HCC vs BTC Dream11 Team
Team#1
WK : M Imrul
BAT : M Islam , M Amin ,M Imran , H Al Amin
AR : A Sher(vc) , H Hytti(c) , S Alam
BOWL : S Tahir , T Saha , A Ghaffar , BTC vs ECC
Team#2
WK : M Imrul
BAT : M Islam , M Amin ,M Imran , H Al Amin
AR : A Sher(c) , H Hytti(vc) , S Alam
BOWL : S Tahir , T Saha , A Ghaffar , BTC vs ECC
Helsinki Cricket Club | HCC vs VCC
Wicket-Keeper:
Zahidulla Kamal, Rakesh Bhatia, Rohollah Sadiqui, HCC vs VCC
Batsmen:
Srikishan Shanmuga Sundaram, Venkat Swaroop Achuta, Ekhpelwak HCC vs VCC Kuchey,
Aminullah Malikay, Avnish Kumar, Mridul Johari, Pulkit Arora
Faheem Nellancheri, Sapan HCC vs VCC Metha, Shabir Sheerzad, Venkat Ram Yellapragada,
Abdul Wahid Qureshi, Abbas Khan, Amrik Bhatia, HCC vs VCC, Meharji Arumilli, Pathiyii Mohammed Rashid, Shreshth Bhaskar,
Batsmen:
Ravi Sanjeewa Kahingala, Manoj Mahamada Achchige, Chanaka Jayasinge,
Md Shak Mahabuder, Ranuka Shiran Fernando, Sarath Heenbatantirige, HCC vs VCC
Kapeesan Rajah, Kasun Chamara Pasikku, Lasitha Pradeep Gunathilaka, Sanjeewa Peththahandi,
Lakmal Balapitiya Liyanage, Mohamed Mohamed Ihsan
Amila Sampath Hathurusinge, Chaminda Janaka Abewickrama, Gaurav Pensia,
Shantha Muthugalage Don, Thusara Senanayke, Danushka Hewa Manage, HCC vs VCC