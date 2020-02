sachin

HOU vs MEM Dream11 | HOU vs MEM Dream11 Team | HOU vs MEM Dream11 Prediction | HOU vs MEM Lineup | HOU vs MEM Stating Five | HOU vs MEM NBA

Match Detail

Start date : 27 Feb 2020

Time : 06:30

Location : Houston

Venue : Toyota Center

Expected Starting Five

HOU

PG : R Westbrook

SG : J Harden

SF : D House

PF : R Covington

C : P J Tucker

MEM

PG : J Morant

SG : D Brooks

SF : J Jackson

PF : K Anderson

C : J Valanciunas

Squad

Houston Rockets

Austin Rivers, Thabo Sefolosha, PJ Tucker, Russell Westbrook ,

Clint Capela, Tyson Chandler, Gerald Green, James Harden,

Isaiah Hartenstein, Nene, Danuel House Jr , Ben McLemore,

Gary Clark, Chris Clemons, Michael Frazier, Eric Gordon

Memphis Grizzlies

Gorgui Dieng, Ja Morant, Dillon Brooks , Tyus Jones,

Marko Guduric, Brandon Clarke, Jonas Valanciunas,

Brandon Clarke, De’Anthony Melton, Josh Jackson,

Kyle Anderson

About the Match

Houston Rockets

expected chance of winning is 90%

Scored points average (Last 10) 119

Game points average (Last 10) 231

Memphis Grizzlies

expected chance of winning is 15%

Scored points average (Last 10) 111

Game points average (Last 10) 223

Injuries

HOU

G : Eric Gordon

MEM

G : Grayson Allen

F : B Clark

F : Jaren Jackson

F : J Winslow

Dream Team

Team#1

PG : R Westbrook

FG : J Harden(sp) , J Konchar

SF : K Anderson

PF : G Dieng , B Clark

C : P Tucker , J Jackson

Team#2

PG : R Westbrook(sp)

FG : J Harden , J Konchar

SF : K Anderson

PF : G Dieng , B Clark

C : P Tucker , J Jackson

Team#3

PG : R Westbrook

FG : J Harden , J Konchar

SF : K Anderson

PF : G Dieng , B Clark

C : P Tucker , J Jackson(sp)