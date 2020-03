IN L vs SL L Live score | India Legends vs Sri Lanka Legends 3rd Match Live | IN L vs SL L Live Scorecard | 3rd match | 10th March 2020

AFG vs IRE Live

India Legends vs Sri Lanka Legends 3rd Match Live | IN L vs SL L Live Scorecard

IN L vs SL L Match Detail

India Legends vs Sri Lanka Legends, 3rd Match

Date : Mar 10 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Road Safety World Series T20 2020

Venue: Dr DY Patil Sports Academy,Mumbai

Live score

Toss :

IND L vs SL L Expected Playing11

IN L

Sameer Dighe (wk)

Sachin Tendulkar (c)

Virender Sehwag

Yuvraj Singh

Mohammad Kaif

Zaheer Khan

Irfan Pathan

Munaf Patel

Pragyan Ojha

Manpreet Gony

Sairaj Bahutule

SL L

Romesh Kaluwitharana (wk)

Tillakaratne Dilshan (c)

Upul Chandana

Chaminda Vaas

Muttiah Muralitharan

Sachithra Senanayake

Chamara Kapugedera

Ajantha Mendis

Marvan Atapattu

Farveez Maharoof

Rangana Herath

Squad

India Legends

Singh, Sameer Dighe(w), Sachin Tendulkar(c), Mohammad Kaif, Manpreet Gony, Irfan Pathan, Zaheer Khan, Yuvraj

Pragyan Ojha, Sairaj Bahutule, Sanjay Bangar, Abey Kuruvilla , Munaf Patel, Virender Sehwag

Sri Lanka Legends

Tillakaratne Dilshan(c), Romesh Kaluwitharana(w), Marvan Atapattu, Sachithra Senanayake, Ajantha Mendis, Farveez Maharoof, Muttiah Muralitharan,

Malinda Warnapura, Thilan Thushara, Dulanjana Wijesinghe , Chamara Kapugedera, Upul Chandana, Chaminda Vaas, Rangana Herath

Dream Team

Team#1

WK : R Kaluwitharana

BAT : S Tendulkar(c) , Y Singh ,T Dilson ,C Kapugedera , M Atapattu

AR : F Maharoof , S Senanayake

BOWL : Z Khan(vc) , M Patel , P Ojha

Team#2

WK : R Kaluwitharana

BAT : S Tendulkar(vc) , Y Singh ,T Dilson ,C Kapugedera , M Atapattu

AR : F Maharoof , S Senanayake

BOWL : Z Khan(c) , M Patel , P Ojha

Team#3

WK : R Kaluwitharana

BAT : S Tendulkar(c) , Y Singh(vc) ,T Dilson ,C Kapugedera , M Atapattu

AR : F Maharoof , S Senanayake

BOWL : Z Khan , M Patel , P Ojha

Previous Match

Knights vs Lions South Africa ODD 26th Match | KTS vs HL Dream11 Prediction | KTS vs HL Dream11 Team

KTS vs HL Match Detail

Knights vs Lions, 26th Match

Date : Mar 10 2020

Time : 01:30 PM LOCAL

Series: Momentum One Day Cup 2020

Venue: Mangaung Oval,Bloemfontein

Expected Playing11

HL

Aaron Phangiso (c), Nicky van den Bergh (wk), Ryan Rickelton, Delano Potgieter , Wihan Lubbe, Johannes Diseko, Nono Pongolo Reeza Hendricks, Malusi Siboto, Eldred Hawken, Kagiso Rapulana,

KTS

Wandile Makwetu (c & wk), Andries Gous, Ottniel Baartman, Raynard van Tonder, Jacques Snyman , Tshepo Ntuli , Obus Pienaar, Mbulelo Budaza Patrick Kruger, Shaun von Berg, Keegan Petersen,

Squad

Knights

Wandile Makwetu(w/c), Obus Pienaar, Patrick Kruger, Shaun von Berg,

Raynard van Tonder, Tshepo Ntuli, Mbulelo Budaza

Andries Gous, Jacques Snyman, Keegan Petersen, Ottniel Baartman,

Corne Dry, Grant Mokoena, Gerald Coetzee, Zakhele Qwabe ,

Lions

Nicky van den Bergh(w), Aaron Phangiso(c), Ryan Rickelton,

Johannes Diseko, Craig Alexander, Dominic Hendricks,

Bjorn Fortuin, Migael Pretorius

Kagiso Rapulana, Wihan Lubbe, Delano Potgieter,

Joshua RichardsNono Pongolo, Malusi Siboto, Eldred Hawken,

Team#1

WK : N Van Den Bergh , R Rickelton

BAT : K Petersen , A Gous , D Hendricks

AR : P Kruger , W Lubbe(vc) , J Snyman(c)

BOWL : SVon Berg , M Budaza , O Baartman

Team#2

WK : N Van Den Bergh , R Rickelton

BAT : K Petersen , A Gous , D Hendricks

AR : P Kruger , W Lubbe(c) , J Snyman(vc)

BOWL : SVon Berg , M Budaza , O Baartman

Team#3

WK : N Van Den Bergh , R Rickelton

BAT : K Petersen , A Gous , D Hendricks

AR : P Kruger(vc) , W Lubbe , J Snyman(c)

BOWL : SVon Berg , M Budaza , O Baartman