IN L vs WI L Live Score | Road Safety T20 World Series 1st Match Live | IN L vs WI L scorecard

IN L vs WI L Match Detail

IN L vs WI L Live Score

India Legends vs West Indies Legends , 1st Match

Road Safety World Series T20 2020

Date: 7th March 2020

Time : 07.00 PM

Wankhede Stadium, Mumbai

Live score:

Toss

IN L vs WI L Expected Playing11

IN L

Sachin Tendulkar (C)

Virender Sehwag

Sameer Dighe (WK)

Irfan Pathan

Manpreet Gony

Sairaj Bahutule

Pragyan Ojha

Zaheer Khan

Yuvraj Singh

Sanjay Bangar

Mohammad Kaif

WI L

Ridley Jacobs (WK)

Brian Lara (C)

Shivnarine Chanderpaul

Carl Hooper

Ricardo Powell

Samuel Badree

Suleiman Benn

Tino Best

Pedro Collins

Daren Ganga

Danza Hyatt

IND L vs WI L Live Score Squad

India Legends

Sachin Tendulkar, Yuvraj Singh, Mohammad Kaif,

Irfan Pathan, Munaf Patel, Pragyan Ojha, Manpreet Gony,

Sanjay Bangar, Zaheer Khan, Sameer Dighe(w),

Virender Sehwag , Abey Kuruvilla, Sairaj Bahutule

West Indies Legends

Brian Lara, Ridley Jacobs(w), Dinanath Ramnarine,

Ricardo Powell, Adam Sanford, Danza Hyatt ,

Samuel Badree, Carl Hooper, Shivnarine Chanderpaul,

Pedro Collins, Daren Ganga, Tino Best, Sulieman Benn

IN L vs WI L Team#1

WK : R Jacobs

BAT : S Tendulkar(vc) , V Sehwag , Y Singh(c) , M Kaif, B Lara , D Hyatt

AR : R Pinnock

BOWL : M Gony , M Patel , P Collins

IN L vs WI L Team#2

WK : R Jacobs

BAT : S Tendulkar(c) , V Sehwag , Y Singh(vc) , M Kaif, B Lara , D Hyatt

AR : R Pinnock

BOWL : M Gony , M Patel , P Collins

IN L vs WI L Team#3

WK : R Jacobs

BAT : S Tendulkar(vc) , V Sehwag(c) , Y Singh , M Kaif, B Lara , D Hyatt

AR : R Pinnock

BOWL : M Gony , M Patel , P Collins

IN L vs WI L Team#4

WK : R Jacobs

BAT : S Tendulkar(c) , V Sehwag(vc) , Y Singh , M Kaif, B Lara , D Hyatt

AR : R Pinnock

BOWL : M Gony , M Patel , P Collins

