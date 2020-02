sachin

39 seconds ago

Comments: 0 39 seconds agoComments: 0

IND vs AUS Hockey Dream11 | IND vs AUS Hockey Dream11 Team | IND vs AUS Hockey Dream11 Prediction | FIH Pro League Men IND vs AUS | IND vs AUS Hockey Lineu

Match Details

Date – 22st February at 07:00 PM

Venue – Kalinga Stadium, Bhubaneshwar

Best Players:

Ramandeep Singh: 50 goals from 125 matches.

Rupinder Pal Singh: 109 goals from 160 matches.

Dylan Wotherspoon: 36 goals from 100 matches.

Mandeep Singh: 81 goals from 157 matches.

Harmanpreet Singh: 76 goals from 125 matches.

Lalit Upadhyay: 26 goals from 104 matches.

Jeremy Hayward: 64 goals from 153 matches.

Tim Brand: 16 goals from 38 matches.

Trent Mitton: 65 goals from 132 matches.

Squad:

Australia Hockey squad:

T Wickham, J Anderson, J Hayward, M Dawson, Tim Howard, Tyler Lovell, D Wotherspoon, L Sharp.

A Zalewski (c), J Whetton, J Simmonds, Daniel Beale, E Ockenden,

A Charter, T Craig, Tim Brand, Matthew Swann, Flynn Ogilvie,

India Hockey squad:

Amit Rohidas, Gurinder Singh, C Kangujam, Sumit, Surender Kumar, Rupinder Singh, Sreejesh Parattu, Akashdeep Singh.

Manpreet Singh (c), Harmanpreet Singh, Krishan Pathak, Birendra Lakra, Sunil Sowmparpet,

Nilakanta Sharma, Gurjant Singh, Mandeep Singh, Vivek Prasad, Lalit Upadhyay,

Dream11 Team: Team #1 GK: S Parattu(c)

DEF: E Ockenden, J Hayward, Ravinder Pal Singh, Harmanpreet Singh

MID: L Sharp, A Zalewski, V S Prasad, Manpreet Singh

FWD: T Craig, Mandeep Singh(vc)

Team #2

GK: S Parattu(vc)

DEF: E Ockenden, J Hayward, Ravinder Pal Singh, Harmanpreet Singh

MID: L Sharp, A Zalewski, V S Prasad, Manpreet Singh

FWD: T Craig, Mandeep Singh(c)

Team #3

GK: S Parattu

DEF: E Ockenden, J Hayward, Ravinder Pal Singh, Harmanpreet Singh

MID: L Sharp, A Zalewski, V S Prasad, Manpreet Singh

FWD: T Craig(vc), Mandeep Singh(c)