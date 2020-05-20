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IS vs MFE Dream11 | IS vs MFE Dream11 Team | IS vs MFE Playing11 | IS vs MFE Dream11 Vanuatu T10 League

May 20, 2020 sachin Cricket, Sports News, Vanuatu T10 League 0

dream11 prediction

IS vs MFE Dream11 Team | IS vs MFE Playing11 | IS vs MFE Dream11 Vanuatu T10 League | Dream11 Prediction

Match Detail

Date : 21 May 2020

Time : 8.30 AM

IS vs MFE Dream11 , Vanuatu T10 League

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Expected Playing11

Ifira Sharks

Wolford Kalworai, Obed Yoseph, Jamal Vira, Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu, Harry Pakoa, Alex Stephen , Stephane Sandy, Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko

Mighty Efate Panthers

Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Kendy Kenneth , Lency Shem , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau , Simpson Obed , Selwyn Garae , Brian Tari

Squad

Ifira Sharks

Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu,

Harry Pakoa, Michael Avock, Gilmour Kaltongga,

Fernando Laumae, Bethan Moli, Ambong Rakau,

Brenan Meyer , Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko ,

Jamal Vira, Wolford Kalworai, Obed Yoseph,

Stephane Sandy, Alex Stephen

Mighty Efate Panthers

Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,

Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,

Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,

Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,

Jarryd Allan, Richard Barnes,

Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira

Dream Team

Team#1

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari(vc) , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#2

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari(c) , N Nipiko(vc) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#3

WK : J Allan

BAT : J Rasu(vc) , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#4

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA(vc)

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

 