IS vs MFE Dream11 | IS vs MFE Dream11 Team | IS vs MFE Playing11 | IS vs MFE Dream11 Vanuatu T10 League

IS vs MFE Dream11 Team | IS vs MFE Playing11 | IS vs MFE Dream11 Vanuatu T10 League | Dream11 Prediction
Match Detail
Date : 21 May 2020
Time : 8.30 AM
IS vs MFE Dream11 , Vanuatu T10 League
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Expected Playing11
Wolford Kalworai, Obed Yoseph, Jamal Vira, Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu, Harry Pakoa, Alex Stephen , Stephane Sandy, Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko
Mighty Efate Panthers
Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Kendy Kenneth , Lency Shem , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau , Simpson Obed , Selwyn Garae , Brian Tari
Squad
Ifira Sharks
Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu,
Harry Pakoa, Michael Avock, Gilmour Kaltongga,
Fernando Laumae, Bethan Moli, Ambong Rakau,
Brenan Meyer , Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko ,
Jamal Vira, Wolford Kalworai, Obed Yoseph,
Stephane Sandy, Alex Stephen
Mighty Efate Panthers
Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,
Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,
Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,
Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,
Jarryd Allan, Richard Barnes,
Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira
Dream Team
Team#1
WK : J Allan
BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari(vc) , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau
Team#2
WK : J Allan
BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari(c) , N Nipiko(vc) , S Sandy , S SALA
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau
Team#3
WK : J Allan
BAT : J Rasu(vc) , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau
Team#4
WK : J Allan
BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA(vc)
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau