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IS vs MFE Live | IS vs MFE Live score | IS vs MFE Live scorecard | Vanuatu T10  Live

May 21, 2020 sachin Live score 0

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IS vs MFE Live |  Live score |  Live scorecard | t10 Live | Vanuatu T10 League Live | Vanuatu T10 League IS  Live | Vanuatu T10  Live

Match Detail

Date : 21 May 2020

Time : 8.30 AM

IS vs MFE Dream11 , Vanuatu T10 League

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IS vs MFE Live

Live match

IS vs MFE | Expected Playing11

Ifira Sharks

Wolford Kalworai, Obed Yoseph, Jamal Vira, Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu, Harry Pakoa, Alex Stephen , Stephane Sandy, Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko

Mighty Efate Panthers

Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Kendy Kenneth , Lency Shem , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau , Simpson Obed , Selwyn Garae , Brian Tari

IS vs MFE Live | Squad

Ifira Sharks

Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu,

Harry Pakoa, Michael Avock, Gilmour Kaltongga,

Fernando Laumae, Bethan Moli, Ambong Rakau,

Brenan Meyer , Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko ,

Jamal Vira, Wolford Kalworai, Obed Yoseph,

Stephane Sandy, Alex Stephen

Mighty Efate Panthers

Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,

Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,

Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,

Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,

Jarryd Allan, Richard Barnes,

Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira

IS vs MFE live
IS vs MFE live

IS vs MFE Live | Dream Team

Team#1

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari(vc) , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#2

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari(c) , N Nipiko(vc) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#3

WK : J Allan

BAT : J Rasu(vc) , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#4

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA(vc)

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

 