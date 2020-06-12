IS vs MTB Dream11 | IS vs MTB Dream11 Team | IS vs MTB Dream11 Prediction | IS vs MTB Playing11

June 12, 2020 admin Cricket, Vanuatu T10 League 0

Dream11

IS vs MTB Dream11 | IS vs MTB Dream11 Team | Prediction | Playing11

Match Detail

Date : 13 Jun 2020

Time : 9.30 AM

Ifira Sharks vs MT Bulls , Vanuatu T10 League

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Expected Playing11

IS

Clement Tommy , Malon Tastuki, Andrew Mansale, Shray Narai, Darren Wotu , Patrick Matautaava, Julian Tommy, Philip Tsione, Marcel Taea, Godfrey Mangau, Williamsing Nalisa

MTB

Marcel Taea, Malon Tastuki, Andrew Mansale, Williamsing Nalisa, Shray Narai, Darren Wotu , Clement Tommy , Julian Tommy, Philip Tsione, Patrick Matautaava, Godfrey Mangau

Dream11 Team

Team#1

WK : C Tommy

BAT : M  Yamak, P Tsione , F Laumae

AR : A Mansale(c) , N Nipiko(vc) , P Matauta , S Sandy

BOWL : A Stephen ,G Mangau , N Unavalu

Team#2

WK : C Tommy

BAT : M  Yamak, P Tsione , F Laumae

AR : A Mansale(vc) , N Nipiko(c) , P Matauta , S Sandy

BOWL : A Stephen ,G Mangau , N Unavalu

 