IS vs MTB Dream11 | IS vs MTB Dream11 Team | IS vs MTB Dream11 Prediction | IS vs MTB Playing11

IS vs MTB Dream11 | IS vs MTB Dream11 Team | Prediction | Playing11
Match Detail
Date : 13 Jun 2020
Time : 9.30 AM
Ifira Sharks vs MT Bulls , Vanuatu T10 League
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Expected Playing11
IS
Clement Tommy , Malon Tastuki, Andrew Mansale, Shray Narai, Darren Wotu , Patrick Matautaava, Julian Tommy, Philip Tsione, Marcel Taea, Godfrey Mangau, Williamsing Nalisa
MTB
Marcel Taea, Malon Tastuki, Andrew Mansale, Williamsing Nalisa, Shray Narai, Darren Wotu , Clement Tommy , Julian Tommy, Philip Tsione, Patrick Matautaava, Godfrey Mangau
Dream11 Team
Team#1
WK : C Tommy
BAT : M Yamak, P Tsione , F Laumae
AR : A Mansale(c) , N Nipiko(vc) , P Matauta , S Sandy
BOWL : A Stephen ,G Mangau , N Unavalu
Team#2
WK : C Tommy
BAT : M Yamak, P Tsione , F Laumae
AR : A Mansale(vc) , N Nipiko(c) , P Matauta , S Sandy
BOWL : A Stephen ,G Mangau , N Unavalu