KAR vs PES Dream11 | KAR vs PES Dream11 Team | KAR vs PES Dream11 Prediction | KAR vs PES Playing11 | KAR vs PES Lineup | PSL 2nd Match
Match Detail
Karachi Kings vs Peshawar Zalmi, 2nd Match
Venue : National Stadium,Karachi
Date : Feb 21 2020
Time : 03:00 PM LOCAL
Series : Pakistan Super League 2020
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Expected Playing11
KAR
Chadwick Walton(wk), Ahmed, Imad Wasim(c), Babar Azam, Alex Hales,
Sharjeel Khan, Cameron Delport, Iftikhar Chris Jordan,
Mohammad Amir, Mitchell McClenaghan, Umer Khan
PES
Tom Banton(wk), Darren Sammy(c), Kamran Akmal, Imam ul Haq,
Liam Livingstone, Shoaib Malik, Liam Dawson, Wahab Riaz,
Hasan Ali, Rahat Ali, Mohammad Amir Khan
Squad
Peshawar Zalmi
Kamran Akmal(w), Daren Sammy(c), Liam Livingstone, Shoaib Malik, Lewis Gregory, Carlos Brathwaite, Imam-ul-Haq, Liam Dawson, Haider Ali,
Tom Banton, Umar Amin, Adil Amin, Aamir Ali, Mohammad Amir Khan , Rahat Ali, Hasan Ali, Wahab Riaz, Mohammad Mohsin
Karachi Kings
Mohammad Rizwan(w), Imad Wasim(c), Babar Azam, Cameron Delport, Chris Jordan, Usama Mir, Chadwick Walton, Ali Khan, Iftikhar Ahmed,
Aamer Yamin, Alex Hales, Sharjeel Khan, Umer Khan, Arshad Iqbal , Mohammad Amir, Mitchell McClenaghan, Umaid Asif, Awais Zia
Dream Team
Team#1
WK : T Banton
BAT : I Haq , A Ali , B Azam(vc) , A Hales
AR : C Brathwaite , S Malik(c) , I Wasim
BOWL : H Ali , U Mir , A Khan
Team#2
WK : T Banton
BAT : I Haq , A Ali , B Azam(c) , A Hales
AR : C Brathwaite , S Malik(vc) , I Wasim
BOWL : H Ali , U Mir , A Khan