Follow Me in social Media Now

KAR vs PES Dream11 | KAR vs PES Dream11 Team | KAR vs PES Dream11 Prediction | KAR vs PES Playing11 | KAR vs PES Lineup | PSL 2nd Match

Home » Cricket » KAR vs PES Dream11 | KAR vs PES Dream11 Team | KAR vs PES Dream11 Prediction | KAR vs PES Playing11 | KAR vs PES Lineup | PSL 2nd Match
Cricket, PSL 2020, Sports News

1 hour ago
Comments: 0

KAR vs PES Dream11 | KAR vs PES Dream11 Team | KAR vs PES Dream11 Prediction | KAR vs PES Playing11 | KAR vs PES Lineup | PSL 2nd Match

Match Detail

Karachi Kings vs Peshawar Zalmi, 2nd Match

Venue : National Stadium,Karachi

Date : Feb 21 2020

Time : 03:00 PM LOCAL

Series : Pakistan Super League 2020

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Expected Playing11

KAR

Chadwick Walton(wk), Ahmed, Imad Wasim(c), Babar Azam, Alex Hales,

Sharjeel Khan, Cameron Delport, Iftikhar Chris Jordan,

Mohammad Amir, Mitchell McClenaghan, Umer Khan

PES

Tom Banton(wk), Darren Sammy(c), Kamran Akmal, Imam ul Haq,

Liam Livingstone, Shoaib Malik, Liam Dawson, Wahab Riaz,

Hasan Ali, Rahat Ali, Mohammad Amir Khan

Squad

Peshawar Zalmi

Kamran Akmal(w), Daren Sammy(c), Liam Livingstone, Shoaib Malik, Lewis Gregory, Carlos Brathwaite, Imam-ul-Haq, Liam Dawson, Haider Ali,

Tom Banton, Umar Amin, Adil Amin, Aamir Ali, Mohammad Amir Khan , Rahat Ali, Hasan Ali, Wahab Riaz, Mohammad Mohsin

Karachi Kings

Mohammad Rizwan(w), Imad Wasim(c), Babar Azam, Cameron Delport, Chris Jordan, Usama Mir, Chadwick Walton, Ali Khan, Iftikhar Ahmed,

Aamer Yamin, Alex Hales, Sharjeel Khan, Umer Khan, Arshad Iqbal , Mohammad Amir, Mitchell McClenaghan, Umaid Asif, Awais Zia

Dream Team

Team#1

WK : T Banton

BAT : I Haq , A Ali , B Azam(vc) , A Hales

AR : C Brathwaite , S Malik(c) , I Wasim

BOWL : H Ali , U Mir , A Khan

Team#2

WK : T Banton

BAT : I Haq , A Ali , B Azam(c) , A Hales

AR : C Brathwaite , S Malik(vc) , I Wasim

BOWL : H Ali , U Mir , A Khan

 

Tags:
Read More
Search Date Wise
February 2020
M T W T F S S
« Jan    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
Recent Tweet

© Copyright 2018 Sixteams.com. Designed by Space-Themes.com.
error: Follow me in Twitter For Unlock