KSS vs ORN Dream11 | KSS vs ORN Dream11 Team | KSS vs ORN Dream11 Prediction | KSS vs ORN Lineup | KSS vs ORN Russian Premier League

Match Detail

Start date: 28 Feb 2020

Time : 21:00

Location: Samara

Venue: Samara Arena

Referee: Vitaly Meshkov, Russia

Expected Playing11

KSS

Ryzhikov Kombarov Karpov Chernov Zinkovskiy Popovic Terekhov Radonjic Zeffane Mijailovic Timofeev

ORN

Klimovich Malykh Radakovic Miskic Alves Ayupov Diallo Despotovic Shakhov Terekhov Kulislev

Squad

Krylya Sovetov Samara

Sergey Ivanov, Anton Zinkovskiy , Aleksandr Anyukov, Dmitry Kombarov,

Taras Burlak, Nikita Chicherin, Dejan Radonjić, Vitali Lystsov, Maksim Karpov ,

Sergey Ryzhikov, Yevgeny Konyukhov, Evgeni Frolov , Anton Terehov,

Maksim Glushenkov , Aleksandr Gațcan, Denis Popovič, Paul Anton,

Maksim Kanunnikov, Srđan Mijailović, Dmitri Kabutov, Artem Timofeev,

Vladimir Poluyakhtov, Mehdi Zeffane, Nikita Chernov

Orenburg

Filip Rogić, Nikita Malyarov, Timur Ayupov, Kirill Kaplenko, Danil Lipovoy ,

Mikhail Sivakov, Sergey Terekhov, Fedor Černych, Đorđe Despotović,

Artem Kulishev, Žiga Škoflek, Alexander Dovbnya, Andrei Klimovich,

Aleksandr Rudenko , Vadim Afonin, Vitali Shakhov, Uroš Radaković,

Georgi Zotov, Andrey Malykh, Mamadou Sylla, Andrea Chukanov,

Joel Fameyeh , Danijel Miškić, Ricardo Alves, Islambek Kuat,

Ivan Lapshov, Saveli Kozlov, Gottlieb Eduard Eduardovich

Dream Team

Team#1

GK : S Ryzhikov

DEF : G Zotov , V Shakhov , S TereRkhov , A Malykh

MID : D Kabutov , A Zinkovskiy , R Alves

ST : M Kanunnikov(vc) , J Fameyeh , D Despotovic(c)

Team#2

GK : S Ryzhikov

DEF : G Zotov , V Shakhov , S TereRkhov , A Malykh

MID : D Kabutov , A Zinkovskiy , R Alves

ST : M Kanunnikov(c) , J Fameyeh , D Despotovic(vc)

Team#3

GK : S Ryzhikov

DEF : G Zotov , V Shakhov , S TereRkhov , A Malykh

MID : D Kabutov , A Zinkovskiy , R Alves

ST : M Kanunnikov , J Fameyeh(vc) , D Despotovic(c)

Team#4

GK : S Ryzhikov

DEF : G Zotov , V Shakhov , S TereRkhov , A Malykh

MID : D Kabutov , A Zinkovskiy , R Alves

ST : M Kanunnikov , J Fameyeh(c) , D Despotovic(vc)