KTS vs HL Live | KTS vs HL Live Score | KTS vs HL Live Scorecard

KTS vs HL Match Detail

Knights vs Lions, 26th Match

Date : Mar 10 2020

Time : 01:30 PM LOCAL

Series: Momentum One Day Cup 2020

Venue: Mangaung Oval,Bloemfontein

Live

Toss :

Expected Playing11

HL

Aaron Phangiso (c), Nicky van den Bergh (wk), Johannes Diseko, Nono Pongolo Reeza Hendricks, Malusi Siboto, Eldred Hawken, Kagiso Rapulana, Ryan Rickelton, Delano Potgieter , Wihan Lubbe,

KTS

Wandile Makwetu (c & wk), Andries Gous, Ottniel Baartman, Mbulelo Budaza Patrick Kruger, Shaun von Berg, Keegan Petersen, Raynard van Tonder, Jacques Snyman , Tshepo Ntuli , Obus Pienaar,

Squad

Knights

Wandile Makwetu(w/c), Obus Pienaar, Patrick Kruger, Shaun von Berg,

Andries Gous, Jacques Snyman, Keegan Petersen, Ottniel Baartman,

Raynard van Tonder, Tshepo Ntuli, Mbulelo Budaza

Corne Dry, Grant Mokoena, Gerald Coetzee, Zakhele Qwabe ,

Lions

Nicky van den Bergh(w), Aaron Phangiso(c), Ryan Rickelton,

Johannes Diseko, Craig Alexander, Dominic Hendricks,

Kagiso Rapulana, Wihan Lubbe, Delano Potgieter,

Bjorn Fortuin, Migael Pretorius

Joshua RichardsNono Pongolo, Malusi Siboto, Eldred Hawken,

About The Match

Last Match Result

HL

COB 304/8 (50)

LIONS 305/9 (49.4)

Lions won by 1 wkt

PLAYER OF THE MATCH

Zubayr Hamza

KTS

COB 226/5 (42.0)

KNG 258/7 (35.2)

Knights won by 3 wkts (DLS method – Match reduced to 42 ovs due to rain target 258)

PLAYER OF THE MATCH

Jacques Snyman

Pitch Report

Avg 1st inn score 239 Avg 2nd inn score 196 Highest Total 399/9 (50 Over) by ENG vs RSA Lowest Total 78/10 (24 Over) by ZIM vs RSA Highest Chased 274/4 (48.3 Over) by RSA vs AUS Lowest Defended 203/6 (50 Over) by AUS vs RSA

Team#1

WK : N Van Den Bergh , R Rickelton

BAT : K Petersen , A Gous , D Hendricks

AR : P Kruger , W Lubbe(vc) , J Snyman(c)

BOWL : SVon Berg , M Budaza , O Baartman

Team#2

Team#3

