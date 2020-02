LAC vs MEM Dream11 | LAC vs MEM Dream11 Team | LAC vs MEM Dream11 Prediction | LAC vs MEM Starting Five | LAC vs MEM Lineup | LAC vs MEM NBA Dream11

sachin

Match Details:

Los Angeles Clippers will play host to Memphis Grizzlies

At Staples Center in the NBA.

The match will start at 09:00 AM (IST),

February 25, Tuesday morning (IST).

Winning Chance:

Los Angeles Clippers

Expected chance of winning is 87%, but this team actually wins 76% matches with these odds.

Memphis Grizzlies

Expected chance of winning is 17%, but this team actually wins 26% matches with these odds.

Expected Starting Lineup:

MEM:

PG Ja Morant

SG Dillon Brooks

SF Kyle Anderson

PF B. Clarke

C J. Valanciunas

LAC:

PG P. Beverley

SG Paul George

SF Kawhi Leonard

PF Marcus Morris

C Ivica Zubac

INJURIES

F Jaren Jackson INACT

F J. Winslow INACT

G Grayson Allen OUT

Squad:

LAC:

JaMychal Green, MAir Coffey, Rodney McGruder,

Paul George, Marcus Morris , Patrick Beverley, Ivica Zubac,

Kawhi Leonard, Landry Shamet, Reggie Jackson, Lou Williams,

Terance Mann, Patrick Patterson

MEM:

Brandon Clarke, Jonas Valanciunas,

Brandon Clarke, De’Anthony Melton, Josh Jackson,

Gorgui Dieng, Tyus Jones, Marko Guduric, Kyle Anderson,

Ja Morant, Dillon Brooks

Best Dream11 Team:

Team #1:

PG: P Beverley, J Morant, T Jones

SG: L Williams

SF: K Leonard(SP)

PF: J Green, G Dieng

C: M Harell

Team #2:

PG: P Beverley, J Morant

SG: L Williams

SF: K Leonard, D Brooks

PF: J Green, G Dieng

C: M Harell(SP)

Team #3:

PG: P Beverley, J Morant,

SG: L Williams

SF: K Leonard(SP)

PF: J Green, G Dieng, B Clarke

C: M Harell