LAH vs KAR Live score | LAH vs KAR Live | LAH vs KAR scorecard | Lahore Qalandars vs Karachi Kings 23rd Match Live

Match Detail

Lahore Qalandars vs Karachi Kings, 23rd Match

Date : Mar 08 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Pakistan Super League 2020

Venue: Gaddafi Stadium,Lahore

Live Score:

Toss

Expected Playing11

LAH

Dane Vilas (wk), Sohail Akhtar (c), Samit Patel,

David Wiese, Shaheen Afridi, Salman Irshad,

Dilbar Hussain, Raja Farzan , Fakhar Zaman,

Mohammad Hafeez, Ben Dunk

KAR

Chadwick Walton (wk), Imad Wasim (c), Aamer Yamin,

Iftikhar Ahmed, Umer Khan , Chris Jordan, Alex Hales,

Mitchell McClenaghan, Mohammad Amir,

Babar Azam, Sharjeel Khan

Squad

Karachi Kings

Imad Wasim(c), Chadwick Walton(w), Chris Jordan,

Aamer Yamin, Mohammad Amir, Umer Khan,

Umaid Asif, Mohammad Rizwan, Ali Khan,

Usama Mir, Arshad Iqbal, Awais Zia , Sharjeel Khan,

Babar Azam, Alex Hales, Cameron Delport, Iftikhar Ahmed

Lahore Qalandars

Sohail Akhtar(c), Dane Vilas(w), David Wiese,

Shaheen Afridi, Salman Irshad, Dilbar Hussain,

Fakhar Zaman, Usman Shinwari, Seekkuge Prasanna,

Chris Lynn, Muhammad Faizan, Salman Butt ,

Mohammad Hafeez, Ben Dunk, Samit Patel, Raja Farzan, Jaahid Ali

Team#1

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , B Azam(c) , A Hales

AR : M Hafeez , S Patel(vc) , I Wasim

BOWL : S Afridi , D Hussain , C Jorden , S Irshad

Team#2

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , B Azam(vc) , A Hales

AR : M Hafeez , S Patel(c) , I Wasim

BOWL : S Afridi , D Hussain , C Jorden , S Irshad

Team#3

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , B Azam(vc) , A Hales

AR : M Hafeez(c) , S Patel , I Wasim

BOWL : S Afridi , D Hussain , C Jorden , S Irshad

Team#4

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , B Azam , A Hales(c)

AR : M Hafeez , S Patel(vc) , I Wasim

BOWL : S Afridi , D Hussain , C Jorden , S Irshad

AU L vs SL L Dream11 Team | AU L vs SL L Dream11 Prediction | AU L vs SL L Playing11 | Australia Legends vs Sri Lanka Legends 2nd Match

Match Detail

Australia Legends vs Sri Lanka Legends, 2nd Match

Date : Mar 08 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Road Safety World Series T20 2020

Venue: Wankhede Stadium,Mumbai

Expected Playing11

AU L

Nathan Reardon, Brett Geeves, Brett Lee,

Michael Klinger, Mark Coshrove, Brad Haddin,

Jason Krejza , Brad Hodge, Clint Mckay,

Ben Laughlin, Xavier Doherty

SL L

Ajanta Mendis, Farveez Maharoof, Romesh Kaluwitharana,

Tillakaratne Dilshan, Chaminda Vaas, Marvan Atapattu,

Sachithra Senanayake, Upul Chandana ,

Muttiah Muralitharan, Rangana Herath, Chamara Kapugedera

Squad

Australia Legends

Brad Haddin(w), Geeves, Brett Lee(c), Ben Laughlin,

Jason Krejza, Shane Lee, Nathan Reardon,

Patrick Richards , Michael Klinger, Clint McKay,

Xavier Doherty, Brad Hodge, Travis Birt, Mark Cosgrove, Brett

Sri Lanka Legends

Romesh Kaluwitharana(w), Tillakaratne Dilshan(c),

Marvan Atapattu, Chamara Kapugedera, Malinda Warnapura,

Dulanjana Wijesinghe , Farveez Maharoof, Muttiah Muralitharan,

Ajantha Mendis, Upul Chandana, Sachithra Senanayake,

Thilan Thushara, Chaminda Vaas, Rangana Herath

Team#1

WK : B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(c)

AR : S Lee , F Maharoof , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin(vc) , R Herath

Team#2

WK : B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(vc)

AR : S Lee , F Maharoof , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin(c) , R Herath

Team#3

WK :B Haddin

BAT : M Klinger , B Hodge , M Cosgrove , M Atapattu(vc)

AR : S Lee , F Maharoof(c) , S Senanayake

BOWL : B Lee , B Laughlin , R Herath