LAH vs PES Live 24th Match | Islamabad United vs Peshawar Zalmi PSL 24th Match Live | LAH vs PES Live Score 24th Match

LAH vs PES Match Detail

Lahore Qalandars vs Peshawar Zalmi, 24th Match

Date : Mar 10 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Pakistan Super League 2020

Venue: Gaddafi Stadium,Lahore

Live :

Toss : Lahore Qalandars opt to bowl

Official Playing11:

Lahore Qalandars:

Fakhar Zaman, Chris Lynn, Mohammad Hafeez, Ben Dunk(w), Sohail Akhtar(c),

Samit Patel, David Wiese, Shaheen Afridi, Dilbar Hussain, Haris Rauf, Maaz Khan

Peshawar Zalmi :

Kamran Akmal(w), Tom Banton, Haider Ali, Shoaib Malik, Liam Livingstone,

Lewis Gregory, Carlos Brathwaite, Wahab Riaz(c), Hasan Ali, Yasir Shah, Rahat Al

Expected Playing11

LAH

Dane Vilas (wk), Sohail Akhtar (c), Salman Irshad,

Maaz Khan , Ben Dunk, David Wiese, Mohammad Hafeez,

Samit Patel, Usman Shinwari, Fakhar Zaman, Shaheen Afridi

PES

Kamran Akmal (wk), Wahab Riaz (c), Yasir Shah,

Carlos Brathwaite, Hasan Ali, Tom Banton, Haider Ali ,

Rahat Ali, Imam ul Haq, Shoaib Malik, Liam Livingstone

Squad

Peshawar Zalmi

Kamran Akmal(w), Wahab Riaz(c), Yasir Shah, Rahat Ali, Umar Amin, Liam Dawson, Lewis Gregory, Adil Amin, Imam ul Haq, Tom Banton,

Haider Ali, Shoaib Malik, Liam Livingstone, Carlos Brathwaite, Hasan Ali, Aamir Ali, Mohammad Amir Khan

Lahore Qalandars

Dane Vilas(w), Sohail Akhtar(c), Mohammad Hafeez, Samit Patel, David Wiese, Shaheen Afridi, Usman Shinwari, Salman Irshad, Fakhar Zaman,

Ben Dunk, Jaahid Ali, Dilbar Hussain, Muhammad Faizan, Raja Farzan , Maaz Khan, Salman Butt, Chris Lynn, Seekkuge Prasanna

Team#1

WK : B Dunk(c) , D Vilas , T Banton , K Akmal

BAT : F Zaman , S Akthar , I Haq

AR : M Hafeez(vc)

BOWL : S Afridi , M Khan , H Ali

Team#2

WK : B Dunk(vc) , D Vilas , T Banton , K Akmal

BAT : F Zaman , S Akthar , I Haq

AR : M Hafeez(c)

BOWL : S Afridi , M Khan , H Ali

Previous Match

India Legends vs Sri Lanka Legends 3rd Match Dream11 | IN L vs SL L Dream11 Team | IN L vs SL L Dream11 Prediction | IN L vs SL L Playing11

IN L vs SL L Match Detail

India Legends vs Sri Lanka Legends, 3rd Match

Date : Mar 10 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Road Safety World Series T20 2020

Venue: Dr DY Patil Sports Academy,Mumbai

IN L vs SL L Expected Playing11

IN L

Sameer Dighe (wk)

Sachin Tendulkar (c)

Virender Sehwag

Yuvraj Singh

Mohammad Kaif

Zaheer Khan

Irfan Pathan

Munaf Patel

Pragyan Ojha

Manpreet Gony

Sairaj Bahutule

SL L

Romesh Kaluwitharana (wk)

Tillakaratne Dilshan (c)

Upul Chandana

Chaminda Vaas

Muttiah Muralitharan

Sachithra Senanayake

Chamara Kapugedera

Ajantha Mendis

Marvan Atapattu

Farveez Maharoof

Rangana Herath

Squad

India Legends

Singh, Sameer Dighe(w), Sachin Tendulkar(c), Mohammad Kaif, Manpreet Gony, Irfan Pathan, Zaheer Khan, Yuvraj

Pragyan Ojha, Sairaj Bahutule, Sanjay Bangar, Abey Kuruvilla , Munaf Patel, Virender Sehwag

Sri Lanka Legends

Tillakaratne Dilshan(c), Romesh Kaluwitharana(w), Marvan Atapattu, Sachithra Senanayake, Ajantha Mendis, Farveez Maharoof, Muttiah Muralitharan,

Malinda Warnapura, Thilan Thushara, Dulanjana Wijesinghe , Chamara Kapugedera, Upul Chandana, Chaminda Vaas, Rangana Herath

Dream Team

Team#1

WK : R Kaluwitharana

BAT : S Tendulkar(c) , Y Singh ,T Dilson ,C Kapugedera , M Atapattu

AR : F Maharoof , S Senanayake

BOWL : Z Khan(vc) , M Patel , P Ojha

Team#2

WK : R Kaluwitharana

BAT : S Tendulkar(vc) , Y Singh ,T Dilson ,C Kapugedera , M Atapattu

AR : F Maharoof , S Senanayake

BOWL : Z Khan(c) , M Patel , P Ojha

Team#3

WK : R Kaluwitharana

BAT : S Tendulkar(c) , Y Singh(vc) ,T Dilson ,C Kapugedera , M Atapattu

AR : F Maharoof , S Senanayake

BOWL : Z Khan , M Patel , P Ojha