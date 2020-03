WAR vs DOL

Dhoni

1 day ago

Comments: 0 1 day agoComments: 0

LAH vs QUE Live score | LAH vs QUE scorecard | PSL 2020 Live score

Match Detail

Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, 21st Match

Venue: Gaddafi Stadium,Lahore

Date : Mar 07 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Series: Pakistan Super League 2020

Live score:

Toss

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Expected Playing11

QUE

Sarfaraz Ahmed (c & wk), Sohail Khan, Mohammad Nawaz,

Naseem Shah, Mohammad Hasnain, Azam Khan ,

Ahmed Shehzad, Jason Roy, Tymal Mills,

Shane Watson, Ben Cutting

LAH

Ben Dunk (wk), Sohail Akhtar (c), Salman Irshad,

Usman Shinwari, Dilbar Hussain, Muhammad Faizan ,

Salman Butt, Mohammad Hafeez, Seekkuge Prasanna ,

Samit Patel, Chris Lynn

Squad

Quetta Gladiators

Sarfaraz Ahmed, Tymal Mills, Mohammad Hasnain, Jason Roy, Shane Watson, Ahmed Shehzad, Ben Cutting, Mohammad Nawaz, Azam Khan, Arish Ali Khan,

Abdul Nasir, Zahid Mahmood, Khurram Manzoor , Naseem Shah, Ahsan Ali, Anwar Ali, Sohail Khan, Fawad Ahmed

Lahore Qalandars

Muhammad Faizan, Seekkuge Prasanna, Fakhar Zaman, David Wiese, Jaahid Ali , Usman Shinwari, Chris Lynn, Salman Butt, Mohammad Hafeez,

Ben Dunk, Samit Patel, Sohail Akhtar, Salman Irshad, Dilbar Hussain, Shaheen Afridi

Team#1

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , S Watson, A Shehzad , J Roy

AR : M Hafeez(vc) , B Cutting(c) , M Nawaz

BOWL : S Afridi , T Mills , M Hasnain

Team#2

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , S Watson, A Shehzad , J Roy

AR : M Hafeez(c) , B Cutting(vc) , M Nawaz

BOWL : S Afridi , T Mills , M Hasnain

Team#3

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , S Watson(c), A Shehzad , J Roy

AR : M Hafeez(vc) , B Cutting , M Nawaz

BOWL : S Afridi , T Mills , M Hasnain

Team#4

WK : B Dunk

BAT : C Lynn , S Watson(vc), A Shehzad , J Roy

AR : M Hafeez , B Cutting(c) , M Nawaz

BOWL : S Afridi , T Mills , M Hasnain

Previous Match

QUE vs LAH Live Score | Qalandars vs Quetta Gladiators 16th Match live | QUE vs LAH Live

Match Detail

Lahore Qalandars vs Quetta Gladiators, 16th Match

Series: Pakistan Super League 2020

Venue: Gaddafi Stadium,Lahore

Date : Mar 03 2020

Time : 07:00 PM LOCAL

Live:

Toss:Quetta Gladiators opt to bowl

LHQ : 113/3 (14 Overs)

BR Dunk * 39 ( 3 fours & 2 six)

Patel * 32 ( 5 fours & 0 six)

Recent Overs:

12 th Fawad Ahmed : 6

11th Cutting : 11 4 2 0 4

10th Fawad Ahmed : 1 0 0 1 0 0

9th Cutting : 1 0 1 0 1 4

8th Fawad Ahmed : 0 1 W 1 1 0

7th Mohammad Hasnain : 0 0 0 1 1 W

6th Naseem Shah : 1 4 0 1 4 0

5 Mohammad Nawaz : 1 1 0 W 0 1

4th Naseem Shah : 1 0 0 4 6 0

3rd Mohammad Nawaz : 4 1 1 4 1 0

2nd Naseem Shah : 0 1 0 4 0 4

1st Mohammad Nawaz : 1 1 0 1 0 0

Recent Wicket:

3.Hafeez c Watson b Fawad Ahmed 0(1)

2. Chris Lynn 27 ( 4 fours & 1 six) c Sarfaraz b Mohammad Hasnain

1.Fakhar Zaman c Anwar Ali b Mohammad Nawaz 15(14) [4s-2]

Playig11:

Lahore Qalandars :

Fakhar Zaman, Chris Lynn, Mohammad Hafeez,

Ben Dunk(w), Faizan Khan, Samit Patel,

Sohail Akhtar(c), Seekkuge Prasanna,

Salman Irshad, Shaheen Afridi, Dilbar Hussain

Quetta Gladiators :

Jason Roy, Shane Watson, Ahsan Ali, Azam Khan,

Ben Cutting, Sarfaraz Ahmed(w/c),

Anwar Ali, Mohammad Nawaz, Fawad Ahmed,

Naseem Shah, Mohammad Hasnain

Dream Team

Team#1

WK : S Ahmed

BAT : F Zaman , C Lyon , S Watson(c) , J Roy

AR : M Hafeez (vc), M Nawaz

BOWL : S Afridi , D Hussain , A Ali , M Hasnain

Team#2

WK : S Ahmed

BAT : F Zaman , C Lyon , S Watson(vc) , J Roy

AR : M Hafeez (c), M Nawaz

BOWL : S Afridi , D Hussain , A Ali , M Hasnain