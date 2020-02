sachin

LAL vs NOP Dream11 | LAL vs NOP Dream11 Team | LAL vs NOP Dream11 Prediction | LAL vs NOP NBA Dream11 | LAL vs NOP lineup

Match Details:

LAL vs NOP

Staples Center in Los Angeles, California

Date: Tuesday, February 25, 2020

Time: 10:00 PM ET, 8:30 AM IST

Expected Starting five:

Los Angeles Lakers:

PF: Anthony Davis

SF: LeBron James

C: JaVale McGee

PG: Avery Bradley

SG: Danny Green

New Orleans Pelicans:

PF: Brandon Ingram

SF: Zion Williamson

C: Derrick Favors

PG: Jrue Holiday

SG: Lonzo Ball

Squad

Los Angeles Laker:

Anthony Davis, Lebron James, JaVale McGee, Avery Bradley, Danny Green, Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Dwight Howard, Rajon Rondo, Alex Caruso, Troy Daniels, Jared Dudley, Quinn Cook

New Orleans Pelican:

Nickeil Alexander-Walker, Lonzo Ball, Zylan Cheatham, Derrick Favors, Josh Gray, Josh Hart, Jaxson Hayes, Jrue Holiday, Brandon Ingram, Frank Jackson, Nicolo Melli, Darius Miller, E’Twaun Moore, Jahlil Okafor, JJ Redick, Kenrich Williams, Zion Williamson

Best Dream11 Team:

Point Guard: Lonzo Ball, Rajon Rondo

Shooting Guard: Avery Bradley

Small Forward: Lebron James (SP)

Power Forward: Zion Williamson, Kyle Kuzma

Center: Derrick Favors, Dwight Howard