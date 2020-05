MOB vs UNN Dream11 | MOB vs UNN Dream11 Team | MOB vs UNN Dream11 Prediction | 31 May 2020

MOB vs UNN Dream11 | MOB vs UNN Dream11 Team | Prediction |Lineup |Match Preview

Match Detail

Date : 31 may 2020

Time : 19.00

MOB vs UNN , Bundesliga 31 May 2020 , MOB vs UNN

Match Preview

Borussia M’gladbach

expected chance of winning is 70%, but this team actually wins 74% matches , MOB vs UNN

FC Union Berlin

expected chance of winning is 15%, but this team actually wins 1% matches , MOB vs UNN

Team#1

GK : Y Sommer

DEF ; R Bensebaini , N Elvedi, M Ginter

MID: M Bulter, B Andrich , G Promel ,F Neuhaus

ST : S Andersson , A Plea(C) , M Thuram(vc)

Team#2

GK : Y Sommer

DEF ; R Bensebaini , N Elvedi, M Ginter

MID: M Bulter, B Andrich , G Promel ,F Neuhaus

ST : S Andersson , A Plea(vc) , M Thuram(c)