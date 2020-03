sachin

MOS vs ZEN Dream11 | MOS vs ZEN Dream11 Team | MOS vs ZEN Prediction | MOS vs ZEN Starting Five | MOS vs ZEN Lineup | MOS vs ZEN Dream11 Tips

Match Detail

Start date: 03 Mar 2020

Time : 22:30

Location: Moscow

Venue: Megasport Arena

Official Starting lineup We update 10 mints before match starts

Expected Starting Five

MOS

Alexey Shved

Stefan Jovic

Sergei Monia

Janis Timma

Devin Booker

ZEN

Dmitry Khvostov

Alex Renfroe

Austin Hollins

Will Thomas

Tim Abromaitis

Squad

CSKA Moscow

Andrey Vorontsevich, Will Clyburn, Daniel Hackett,

Joel Bolomboy, Mike James, Ivan Ukhov, Semen Antonov,

Janis Strelnieks, Johannes Voigtmann, Darrun Hilliard,

Nikita Kurbanov, Kyle Hines, Ron Baker , Howard Sant Roos,

Andrei Lopatin, Mikhail Kulagin, Kosta Koufos

Zenit St Petersburg

Alex Renfroe, Dmitry Khvostov, Anton Pushkov,

Colton Iverson, Andrew Albicy, Anton Ponkrashov,

Austin James Hollins, Will Thomas, Sergei Balashov,

Andrey Zubkov, Tim Abromaitis, Mateusz Ponitka,

Gustavo Ayon , Konstantin Shevchuk,

Vladislav Truckin, Evgeny Voronov

Team#1

PG : M James(c) , D Hackett

SG : D Hilliard , A Hollins

SF : M Ponitka

PF : J Voigtmann , A Zubkov

C : K Hines

Team#2

PG : M James , D Hackett

SG : D Hilliard(sp) , A Hollins

SF : M Ponitka

PF : J Voigtmann , A Zubkov

C : K Hines

Team#3

PG : M James , D Hackett(sp)

SG : D Hilliard , A Hollins

SF : M Ponitka

PF : J Voigtmann , A Zubkov

C : K Hines