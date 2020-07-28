MTA vs MRH Live | MTA vs MRH Dream11 | MTA vs MRH Dream11 Team | MTA vs MRH Dream11 Prediction | MTA vs MRH Starting Lineup | MTA vs MRH Israel Basketball League 29 July 2020
Match Detail
MTA vs MRH Israel Basketball League 2020
Menora Mivtachim Arena
Sunday, July 12, 2020
Time : 11:45 PM
Expected Starting Lineup
MTA
Sandy Cohen (PG)
Elijah Bryant (SG)
Yovel Zoosman (SF)
Angelo Caloiaro (PF)
Amare Stoudemire (C)
MRH
Alex Hamilton (PG)
DAngelo Harrison (SG)
Hen Halfon (SF)
Oz Blayzer (PF)
Darryl Monroe (C)
Squad
Maccabi Tel-Aviv
Tyler Dorsey, Frederic Bourdillon, Quincy Acy, Othello Hunter, Deni Avdija, Yonathan Atias, Amare Stoudemire , Scottie Wilbekin, Sandy Cohen, Amit Aharoni, John Dibartolomeo, Dori Sahar
Maccabi Rishon
Adam Ariel, Noam Avivi, Alex Hamilton, Nimrod Tishman, Oz Blayzer, Niv Baloul, Darryl Monroe, Zach Hankins , Omri Shedletskey, DAngelo Harrison, Noam Dovrat, Tal-Or Peled, Liad Mishan, Hen Halfon
Dream11 Team
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