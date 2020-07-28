MTA vs MRH Live | MTA vs MRH Dream11 | MTA vs MRH Dream11 Team | MTA vs MRH Dream11 Prediction | MTA vs MRH Starting Lineup | MTA vs MRH Israel Basketball League 29 July 2020

July 28, 2020 admin Basketball, Israel Basketball League, Sports News 0

MTA vs MRH Live | MTA vs MRH Dream11 | MTA vs MRH Dream11 Team | MTA vs MRH Dream11 Prediction | MTA vs MRH Starting Lineup | MTA vs MRH Israel Basketball League 29 July 2020

Match Detail

MTA vs MRH Israel Basketball League 2020

Menora Mivtachim Arena

Sunday, July 12, 2020

Time : 11:45 PM

Expected Starting Lineup

MTA

Sandy Cohen (PG)
Elijah Bryant (SG)
Yovel Zoosman (SF)
Angelo Caloiaro (PF)
Amare Stoudemire (C)

MRH

Alex Hamilton (PG)
DAngelo Harrison (SG)
Hen Halfon (SF)
Oz Blayzer (PF)
Darryl Monroe (C)

Squad

Maccabi Tel-Aviv

Tyler Dorsey, Frederic Bourdillon, Quincy Acy, Othello Hunter, Deni Avdija, Yonathan Atias, Amare Stoudemire , Scottie Wilbekin, Sandy Cohen, Amit Aharoni, John Dibartolomeo, Dori Sahar

Maccabi Rishon

Adam Ariel, Noam Avivi, Alex Hamilton, Nimrod Tishman, Oz Blayzer, Niv Baloul, Darryl Monroe, Zach Hankins , Omri Shedletskey, DAngelo Harrison, Noam Dovrat, Tal-Or Peled, Liad Mishan, Hen Halfon

Dream11 Team

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