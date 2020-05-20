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MTB vs MFE Live | MTB vs MFE Live score | MTB vs MFE Live scorecard | Vanuatu T10 League MTB vs MFE Live | Vanuatu T10 League Live | Vanuatu T10 Live

May 20, 2020 sachin Live score 0

MTB vs MFE Live
MTB vs MFE Live

MTB vs MFE Live | MTB vs MFE Live score | MTB Live scorecard | Vanuatu T10 League MTB vs MFE Live | Vanuatu T10 League Live | Vanuatu T10 Live

Match Detail

Date : 21 mAY 2020

Time : 7.30 Am

MTB vsMFE Dream11 , Vanuatu T10 League

Live score & Final Dream11 Team in Sixteams app Download Now Click Here

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MTB vs MFE Live

Live score

Expected Playing11

MT Bulls

Damien Chilia , Williamsing Nalisa , Godfrey Mangau , Clement Tommy , Julian Tommy , Wamejo Wotu , Andrew Mansale , Patrick Matautaav , Nono Chilia , Rival Samson , Marcel Taea

Mighty Efate Panthers

Selwyn Garae , Brian Tari , Kendy Kenneth , Lency Shem , Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Simpson Obed , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau

MTB vs MFE Squad

MT Bulls

Williamsing Nalisa, Darren Wotu, Eddie Mansale, Andrew Mansale ,

Marcel Taea, Patrick Matautaava, Philip Tsione, Rival Samson,

Shay Narai, Godfrey Mangau, Julian TommY , Clement Tommy,

Damien Chilia, Nono Chilia, Vincent Matautaava, Wamejo Wotu, Malon Tastuki

MTB vs MFE Mighty Efate Panthers

Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,

Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,

Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,

Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,

Jarryd Allan, Richard Barnes, Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira

MTB vs MFE Live
MTB vs MFE Live

MTB vs MFE Dream11 Prediction Team

Team#1

WK : C Tommy

BAT : J Tommy(vc) , P Tsione , J Rasu

AR : P Matautaava(c) , B Tari , R Samson , M Stephen

BOWL : L Shem , D Wotu , S Narai

Team#2

WK : C Tommy

BAT : J Tommy(c) , P Tsione , J Rasu

AR : P Matautaava(vc) , B Tari , R Samson , M Stephen

BOWL : L Shem , D Wotu , S Narai

IS vs MFE Dream11 Team | IS vs MFE Playing11 | IS vs MFE Dream11 Vanuatu T10 League | Dream11 Prediction

Match Detail

Date : 21 May 2020

Time : 8.30 AM

IS vs MFE Dream11 , Vanuatu T10 League

Live score & Final Dream11 Team in Sixteams app Download Now Click Here

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MTB vs MFE Live Expected Playing11

Ifira Sharks

Wolford Kalworai, Obed Yoseph, Jamal Vira, Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu, Harry Pakoa, Alex Stephen , Stephane Sandy, Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko

Mighty Efate Panthers

Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Kendy Kenneth , Lency Shem , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau , Simpson Obed , Selwyn Garae , Brian Tari

Squad

Ifira Sharks

Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu,

Harry Pakoa, Michael Avock, Gilmour Kaltongga,

Fernando Laumae, Bethan Moli, Ambong Rakau,

Brenan Meyer , Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko ,

Jamal Vira, Wolford Kalworai, Obed Yoseph,

Stephane Sandy, Alex Stephen

Mighty Efate Panthers

Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,

Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,

Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,

Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,

Jarryd Allan, Richard Barnes,

Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira

MTB vs MFE Live Dream Team

Team#1

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari(vc) , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#2

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari(c) , N Nipiko(vc) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#3

WK : J Allan

BAT : J Rasu(vc) , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

Team#4

WK : J Allan

BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen

AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA(vc)

BOWL :  A Stephen , L Shem , E Kalfau

 