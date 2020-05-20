MTB vs MFE Live | MTB vs MFE Live score | MTB vs MFE Live scorecard | Vanuatu T10 League MTB vs MFE Live | Vanuatu T10 League Live | Vanuatu T10 Live

MTB vs MFE Live | MTB vs MFE Live score | MTB Live scorecard | Vanuatu T10 League MTB vs MFE Live | Vanuatu T10 League Live | Vanuatu T10 Live
Match Detail
Date : 21 mAY 2020
Time : 7.30 Am
MTB vsMFE Dream11 , Vanuatu T10 League
Live score & Final Dream11 Team in Sixteams app Download Now Click Here
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MTB vs MFE Live
Live score
Expected Playing11
MT Bulls
Damien Chilia , Williamsing Nalisa , Godfrey Mangau , Clement Tommy , Julian Tommy , Wamejo Wotu , Andrew Mansale , Patrick Matautaav , Nono Chilia , Rival Samson , Marcel Taea
Mighty Efate Panthers
Selwyn Garae , Brian Tari , Kendy Kenneth , Lency Shem , Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Simpson Obed , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau
MTB vs MFE Squad
MT Bulls
Williamsing Nalisa, Darren Wotu, Eddie Mansale, Andrew Mansale ,
Marcel Taea, Patrick Matautaava, Philip Tsione, Rival Samson,
Shay Narai, Godfrey Mangau, Julian TommY , Clement Tommy,
Damien Chilia, Nono Chilia, Vincent Matautaava, Wamejo Wotu, Malon Tastuki
MTB vs MFE Mighty Efate Panthers
Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,
Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,
Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,
Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,
Jarryd Allan, Richard Barnes, Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira
MTB vs MFE Dream11 Prediction Team
Team#1
WK : C Tommy
BAT : J Tommy(vc) , P Tsione , J Rasu
AR : P Matautaava(c) , B Tari , R Samson , M Stephen
BOWL : L Shem , D Wotu , S Narai
Team#2
WK : C Tommy
BAT : J Tommy(c) , P Tsione , J Rasu
AR : P Matautaava(vc) , B Tari , R Samson , M Stephen
BOWL : L Shem , D Wotu , S Narai
IS vs MFE Dream11 Team | IS vs MFE Playing11 | IS vs MFE Dream11 Vanuatu T10 League | Dream11 Prediction
Match Detail
Date : 21 May 2020
Time : 8.30 AM
IS vs MFE Dream11 , Vanuatu T10 League
Live score & Final Dream11 Team in Sixteams app Download Now Click Here
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MTB vs MFE Live Expected Playing11
Wolford Kalworai, Obed Yoseph, Jamal Vira, Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu, Harry Pakoa, Alex Stephen , Stephane Sandy, Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko
Mighty Efate Panthers
Jarryd Allan , Lazaro Carlot , Joshua Rasu , Kendy Kenneth , Lency Shem , Tony Tamat , Kenny Tari , Edwell Kalfau , Simpson Obed , Selwyn Garae , Brian Tari
Squad
Ifira Sharks
Vince Vira, William Yamak, Niko Unavalu,
Harry Pakoa, Michael Avock, Gilmour Kaltongga,
Fernando Laumae, Bethan Moli, Ambong Rakau,
Brenan Meyer , Apolinaire Stephen, Nalin Nipiko ,
Jamal Vira, Wolford Kalworai, Obed Yoseph,
Stephane Sandy, Alex Stephen
Mighty Efate Panthers
Simpson Obed, Tony Tamata, Lazaro Carlot,
Lenika Natapei ,Joshua Rasu , Brian Tari, Edwell Kalfau,
Lency Shem, Junior Alfred Carlot, Kendy Kenneth,
Kenny Tari, Manu Kenni, McMillan Markia, William Laumae,
Jarryd Allan, Richard Barnes,
Selwyn Garae, Shem Sala, Wesley Vira
MTB vs MFE Live Dream Team
Team#1
WK : J Allan
BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari(vc) , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau
Team#2
WK : J Allan
BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari(c) , N Nipiko(vc) , S Sandy , S SALA
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau
Team#3
WK : J Allan
BAT : J Rasu(vc) , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau
Team#4
WK : J Allan
BAT : J Rasu , W Yamak , A Stephen
AR : B Tari , N Nipiko(c) , S Sandy , S SALA(vc)
BOWL : A Stephen , L Shem , E Kalfau