MUL vs KAR Dream11 | MUL vs KAR Dream11 Team | MUL vs KAR Dream11 Prediction | MUL vs KAR Playing11 | MUL vs KAR Lineup | MUL vs KAR PSL 10th Match

Match Detail

Multan Sultans vs Karachi Kings, 10th Match

Venue: Multan Cricket Stadium,Multan

Date : Feb 28 2020

Time : 03:00 PM LOCAL

Series: Pakistan Super League 2020

Expected Playing11

MUL

Zeeshan Ashraf (wk) Shan Masood (c) Rilee Rossouw James Vince Khushdil Shah Mohammad Ilyas Shahid Afridi Sohail Tanvir Imran Tahir Moeen Ali Mohammad Irfan

KAR

Chadwick Walton (wk) Imad Wasim (c) Iftikhar Ahmed Arshad Iqbal Chris Jorda Alex Hales Babar Azam Umaid Asif Sharjeel Khan Mohammad Amir Cameron Delport

Squad

Karachi Kings

Chadwick Walton(w), Iftikhar Ahmed, Imad Wasim(c), Chris Jordan,

Umaid Asif, Babar Azam, Sharjeel Khan, Ali Khan, Usama Mir,

Aamer Yamin, Mohammad Rizwan, Awais Zia, Mitchell McClenaghan ,

Alex Hales, Cameron Delport, Mohammad Amir, Arshad Iqbal, Umer Khan

Multan Sultans

Shan Masood(c), Usman Qadir, Bilawal Bhatti, Rohail Nazir,

Ali Shafiq, Wayne Madsen, Ravi BoparaRilee Rossouw, Imran Tahir,

Mohammad Irfan, Junaid Khan, Zeeshan Ashraf(w), Khushdil Shah,

Shahid Afridi, Sohail Tanvir, Mohammad Ilyas, James Vince, Moeen Ali

About the Match

Last Match Result

MUL

PSZ 123 (18.3 OVER)

MS 124/4 (14.5 OVER)

Multan Sultans won by 6 wkts

PLAYER OF THE MATCH

Sohail Tanvir

KAR

KRK 156/9 (20 OVER)

QTG 157/5 (19 OVER)

Quetta Gladiators won by 5 wkts

Pitch Report

Stadium Multan Cricket Stadium City MultanCapacity 30000 Main Pavilion End North Pavilion End , Support to bat

Dream Team

Team#1

WK : C Walton

BAT : B Azam(VC) , A Hales , R Rossouw(C) , J Vince , S Masood , K Shah

AR : C Delport

BOWL : S Tanvir , I Tahir , M Iliyas

Team#2

WK : C Walton

BAT : B Azam(C) , A Hales , R Rossouw(VC) , J Vince , S Masood , K Shah

AR : C Delport

BOWL : S Tanvir , I Tahir , M Iliyas

Team#3

WK : C Walton

BAT : B Azam(C) , A Hales(VC) , R Rossouw , J Vince , S Masood , K Shah

AR : C Delport

BOWL : S Tanvir , I Tahir , M Iliyas