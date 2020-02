sachin

MUL vs MAR Live | MUL vs MAR Live Score | MUL vs MAR Live Streaming | MUL vs MAR Live Scorecard | MUL vs MAR MCC Tour of Pakistan Live

Match Detail

MUL vs MAR

Date&Time : Wednesday, February 19, 2020 01:00 PM

Place : Aitchison College

Serie : MCC Tour Of Pakistan 2020

TOSS :

Official Playing11

MUL :

MAR :

Expected Playing11

MUL

Rohail Nazir(WK) , Shan Masood (c) , Junaid Khan , Ali Shafiq , Mohammad Irfan , Shahid Afridi ,

James Vince , Riley Rossow , Zeeshan Ashraf , Mohammad Ilyas , Moeen Ali

MAR

Kumar Sangakkara (C) , Will Rhodes , Ravi Bopara , Roelof van der Merwe , Oliver Hannon Dalby , Ross Whiteley , Michael Leask , Fred , Klaassen ,

Michael Burgess (WK) , Arron Lilley , Safyaan Sharif

Squad

MUL

Rohail Nazir(WK), Shan Masood, Sohail Tanvir, Mohammad Ilyas , Khushdil-Shah, Wayne Madsen, Rille Rossouw, James Vince, Ali, Imran Tahir, Mahammad Irfan, Junaid Khan, Bilawal Bhatti, Ali Shafiq, Shahid Afridi, Zeeshan Ashraf, Moeen Usman Qadir

MAR

Michael Burgess(WK), Kumar Sangakkara, Imran Qayyum , Arron Lilley, Ross Witeley, Samit Patel, Will Rhodes, Oliver Hannon Dalby, Satyaan Sharif , Michael Leask, Ravi Bopara, Fred Klaassen, Roelot Van Der Merwe

Preview

MUL vs MAR 3rd T20 start at Date&Time Wednesday, February 19, 2020 01:00 PM , location Aitchison College. MCC Tour Of Pakistan 2020

Ravi Bopara perform well in last match against Northern. Samit Patel and R Ven Der Merwe and R Whiteley perform well in previous match against Northern.The series is done with 3 matches including MAR play all matches where MAR lost by two matches.

Pitch Report

This pitch more support batting also This pitch support to Spiners. Small Pitch Possible to High scoring.

Dream Team

Team#1

WK : M Burgess

BAT : K Sangakkara , M Leask , R Whiteley , J Vince

AR : R Ven Der Merwe , S Afridi(c) , S Patel(vc)

BOWL : S Sharif , M Irfan , I Tahir

