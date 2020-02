MUN vs BRU Dream11 | MUN vs BRU Dream11 Team | MUN vs BRU Dream11 Prediction | MUN vs BRU Lineup | MUN vs BRU Europa League

Match Detail

Start date : 28 Feb 2020

Time : 01:30

Location : Manchester

Venue : Old Trafford

Referee : Serdar Gozubuyuk, Netherlands

Expected Lineup

MUN

David De Gea , Aaron Wan Bissaka , Eric Bailly , Harry Maguire , Brandon Williams , Andreas Pereira , Scott McTominay , Mason Greenwood , Bruno Fernandes , Daniel James , Anthony Martial

BRU

Simon Mignolet , Clinton Mata , Brandon Mechele , Simon Deli , Odilon Kossounou , Mats Rits , Ruud Vormer , Maxime De Cuyper , Percy Tau , Emmanuel Dennis , Hans Vanaken

Squad

Manchester United

Odion Ighalo, Anthony Martial, Marcus Rashford, Paul Pogba,

Jesse Lingard, Fred, Andreas Pereira, Bruno Fernandes,

Eric Bailly, Timothy Fosu Mensah, Axel Tuanzebe, Diogo Dalot,

Aaron Wan Bissaka, Daniel James, Scott McTominay,

James Garner , Phil Jones, Victor Lindelöf, Harry Maguire,

Mason Greenwood , Juan Mata, Nemanja Matić,

Luke Shaw, Brandon Willia , Lee Grant, Sergio Romero,

David De Gea, Nathan Bishop

Club Brugge

Michael Krmenčík, Siebe Schrijvers, Mbaye Diagne, Ethan Horvath,

Nick Shinton, Senne Lammens , Percy Tau, Krépin Diatta,

Youssouph Badj , Thomas Van den Keybus , David Okereke,

Loïs Openda, Emmanuel Dennis, Clinton Mata, Eduard Sobol,

Matej Mitrović, Brandon Mechele, Simon Deli, Federico Ricca,

Ruud Vormer, Mats Rits, Hans Vanaken, Éder Balanta,

Thibault Vlietinck, Charles De Ketelaere, Odilon Kossounou,

Ignace Van der Brempt, Maxime De Cuyper , Simon Mignolet

Dream Team

Team#1

GK : S Mignolet

DEF : S Deli , F Ricca , A Wan , H Maguire

MID : M Rits , K Diatta , R VORMER , B Fernand(vc)

ST : M Rashford(c) , A Martial

Team#2

GK : S Mignolet

DEF : S Deli , F Ricca , A Wan , H Maguire

MID : M Rits , K Diatta , R VORMER , B Fernand(c)

ST : M Rashford(vc) , A Martial