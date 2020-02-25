NEUFC vs CFC Dream11 | NEUFC vs CFC Dream11 Team | NEUFC vs CFC Dream11 Prediction | NEUFC vs CFC Football Dream11 Prediction | NEUFC vs CFC Hero ISL Dream11 Prediction | NEUFC vs CFC Lineup | NEUFC vs CFC latest update
Match Details:
NEUFC vs CFC
Start date: 25. Feb 2020, 19:30
Location: Guwahati Venue: Indira Gandhi Athletic Stadium
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Expected Winning Chance:
Northeast United
Expected chance of winning is 30%, but this team actually wins 17% matches with these odds.
Chennaiyin FC
Expected chance of winning is 49%, but this team actually wins 55% matches with these odds.
Expected Playing11
CFC:
Vishal Kaith, Lucian Goian, Eli Sabiá, Jerry Lalrinzuala,
Edwin Vanspaul, Rafael Crivellaro,
Anirudh Thapa, Nerijus Valskis,Germanpreet Singh,
Lallianzuala Chhangte, Andre Schembri
NEUFC :
Pawan Kumar, Mislav Komorski, José Leudo,
Lalengmawia, Rakesh Pradhan, Reagan Singh,
Federico Gallego, Lalthathanga Khawlhring,
Martin Chaves, Redeem Tlang, Rupert Nongrum
Squad
Chennaiyin FC:
Karanjit Singh, Vishal Kaith, Sanjiban Ghosh, Laldinliana Renthlei,
Hendry Antony, Edwin Sydney Vanspaul, Dragos Firtulescu, Thoi Singh,
Anirudh Thapa, Dhanapal Ganesh, Germanpreet Singh, Rafael Crivellaro, Lallianzuala Chhangte, Nerijus Valskis, Jeje Lalpekhlua, Rahim Ali, Andre Schembri Tondonba Singh, Masih Saighani, Lucian Goian,
Eli Sabiá, Jerry Lalrinzuala, Deepak Tangri,
Aimol Chongompipa Reamsochung, Zohmingliana Ralte,
NorthEast United FC:
Pawan Kumar, Soram Poirier, Subhasish Roy, Wayne Vaz, Provat Lakra,
Pawan Kumar, Reagan Singh, Rupert Nongrum, Nikhil Kadam,
Alfred Lalroutsang, Lalthathanga Khawlhring, Lalengmawia,
Asamoah Gyan, Panagiotis Triadis, Mislav Komorski, Shouvik Ghosh,
Nim Dorjee Tamang, Rakesh Pradhan, José Leudo, Ninthoinganba Meetei,
Milan Singh, Federico Gallego, Martin Chaves,
Fanai Lalrempuia, Kai Hearings, Redeem Tlang
Best Dream11 Team:
GK: V KAITH
D: E SABIA , L GOIAN, R PRADHAN, R SINGH
MF: E VANSPAUL, E CRIVELLARO, L CHHANGTE, J LEUDO
F: N VALSKIS(C), M CHAVES(VC)