NOR vs LEI Dream11 | NOR vs LEI Dream11 Team | NOR vs LEI Dream11 Prediction | NOR vs LEI Lineup | NOR vs LEI Premier League

Match Detail

Start date: 29 Feb 2020

Time : 01:30

Location: Norwich

Venue: Carrow Road

Referee: Craig Pawson, England

For Fast Updates Only Our Telegram Channel Joint Now

Expected Lineup

NOR

Tim Krul Max Aarons Ben Godfrey Grant Hanley Jamal Lewis Alexander Tettey Kenny McLean Lukas Rupp Ondrej Duda Todd Cantwell Teemu Pukki

LEI

Kasper Schmeichel Ricardo Pereira Jonny Evans Çağlar Söyüncü Ben Chilwell Dennis Praet Ayoze Pérez Youri Tielemans James Maddison Harvey Barnes Jamie Vardy

Squad

Norwich City

Ondrej Duda, Emiliano Buendía, Daniel Adshead, Todd Cantwell ,

Timm Klose, Grant Hanley, Christoph Zimmermann, Teemu Pukki,

Josip Drmić, Josh Martin , Alexander Tettey, Mario Vrančić,

Michael McGovern, Ralf Fährmann, Tim Krul , Lukas Rupp,

Kenny McLean, Marco Stiepermann, Moritz Leitner,

Tom Trybull, Onel Hernández, Sam Byram, Ben Godfrey,

Jamal Lewis, Max Aarons

Leicester City

Wilfred Ndidi, Hamza Choudhury, Harvey Barnes, Callum Hulme,

Connor Barrett, Ethan Fitzhugh, Sidnei Tavares , Kasper Schmeichel,

Eldin Jakupović, Danny Ward , Christian Fuchs, Wes Morgan,

Ryan Bennett, Jonny Evans, Ricardo Pereira, Jamie Vardy,

Kelechi Iheanacho , Marc Albrighton, Matty James,

Nampalys Mendy, Dennis Praet, Bartosz Kapustka,

Youri Tielemans, Ayoze Pérez, Demarai Gray,

James Maddison, Daniel Amartey, Çağlar Söyüncü,

Ben Chilwell, James Justin

Dream Team

Team#1

GK : T Krui

DEF : C Soyuncu , R Pereira , B Chilwell , J Evans

MID : J Maddison , A Perez , T Cantwell , K McLean

ST : J Vardy(c) , T Pukki(vc)

Team#2

GK : T Krui

DEF : C Soyuncu , R Pereira , B Chilwell , J Evans

MID : J Maddison , A Perez , T Cantwell , K McLean

ST : J Vardy(vc) , T Pukki(c)

Team#3

GK : T Krui

DEF : C Soyuncu , R Pereira , B Chilwell , J Evans

MID : J Maddison , A Perez(vc) , T Cantwell , K McLean

ST : J Vardy(c) , T Pukki