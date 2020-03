NS W vs AH W Live

NS W vs AH W Live Score | Scorecard | Live streaming | New Zealand Womens ODD

Match Detail

Seddon Park , Hamilton

Hallyburton Johnstone Shield – Women’s One Day Match

Northern Spirit women vs Auckland Hearts women

New Zealand Womens ODD

Date : SAT 14 MAR

Time : 10:30 am

NS W vs AH W Live:

Toss:

Expected Playing11

AH W

T Lamb I Gaze L Down J Prasad S Shari M Penfold E Thurman F Jonas A Hucker A Peterson R McNeill

NS W

H Topp K Gurrey F Leydon Davis B Halliday L Bouchar LMulivai C Sarsfield N Patel E Richardson K Anderson C Esterhuizen

Squad

Northern Districts Women

SRH Curtis (c), OR Lobb (wk), FC Leydon Davis, AJ Rout, C Esterhuizen,

CA Gurrey, BM Bezuidenhout, KG Anderson, BM Halliday, EAJ Richardson,

MN Hyde, BM Perry, CR Sarsfield, LS Mulivai

Auckland Women

RSM Lili’s, BG Armstrong, LR Down,

AN Kelly, SE Bowden, S Shahri, JEI Prasad ,

ML Green (c), TI Lamb (wk), RH McNeill,

KT Perkins, AM Peterson, HR Huddleston

Match Preview

Top Pickup

Eimear Richardson 29 match 365 runs avg 14.60 and 20 wickets take in ODD International Match.

Regina Lili’i 12 match 323 run and avg is 46.14

Weather Report

Mostly Weather is clear.

UV Index: 0 Low

Wind: E at 12 km/h

Wind Gusts: 21 km/h

Humidity: 61%

Dew Point: 10° C

Pressure: 1021.0 mbar

Cloud Cover: 29%

Visibility: 16 km

Ceiling: 3840 m

RealFeel® 16°

RealFeel Shade™ 16°

Team#1

WK : T Lamb

BAT : R Lilli(vc) , J Pesad , Felicity Leydon Davis , K Gurrey

AR : E Richardson(c) , K Anderson , B Armstrong

BOWL : B Barnett , C Esterhuizen , C Sarsfield

Team#2

WK : T Lamb

BAT : R Lilli , J Pesad , Felicity Leydon Davis , K Gurrey

AR : E Richardson(c) , K Anderson(vc) , B Armstrong

BOWL : B Barnett , C Esterhuizen , C Sarsfield

Team#3

WK : T Lamb

BAT : R Lilli , J Pesad , Felicity Leydon Davis(vc) , K Gurrey

AR : E Richardson(c) , K Anderson , B Armstrong

BOWL : B Barnett , C Esterhuizen , C Sarsfield

